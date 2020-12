Comemoração de Natal será online este ano

As tradicionais apresentações natalinas que ocorriam na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz, não poderão ser realizadas em 2020, para evitar aglomerações, uma das medidas necessárias em decorrência da pandemia de Covid-19. Porém, a magia o Natal chegará a todos os lares pela transmissão online ofrecida pela prefeitura.

Anualmente, a praça é palco para as exibições, visitas ao Papai Noel e término da tradicional Parada de Natal. Como em 2020 estes eventos não poderão ser realizados, a decoração da Praça foi reestruturada para que a população visite o local, mas não se aglomere, conforme explicou o assessor do Departamento de Cultura e Turismo, Lucas Buzato. “O momento é delicado, então vamos evitar aglomerações, principalmente na praça. Sabemos que o Papai Noel é muito importante para as crianças, mas pensamos na segurança de todos, pois sabemos que haveria filas e as crianças iriam querer abraçar o Papai Noel”, explicou.

Para atender os critérios de segurança e não deixar a data passar em branco, foi feito uma parceria entre o Departamento de Educação e Departamento de Cultura na elaboração de três apresentações online.

Na ocasião, serão representados os especiais de formatura da rede municipal de 2017 sobre o circo, 2019 sobre o fundo do mar e 2018 sobre o Natal. As transmissões pela Internet serão apresentadas na página da rede social Facebook da Prefeitura Municipal, nos dias 21, 22 e 23, respectivamente, às 19h30.

Lucas explicou que as exibições devem ser 100% gravadas, ou seja, não serão ao vivo. A Cultura e a Educação contam com a participação de toda a população para prestigiar as apresentações. Ele lembrou ainda que, no período das festas de Natal, acontecerá as lives e cursos de oficinas da Lei Aldir Blanc, que é uma parceria do Governo Federal com os artistas vargengrandenses, sem vínculo com a prefeitura.

Enfeites

Neste ano, a Cultura está fazendo uma campanha de conscientização da população para que os enfeites de Natal não sejam depredados, arrancados, furtados ou estragados.

Lucas lembrou que a Cultura havia comprado enfeites de isopor em São Paulo, sendo que foram furtados 22 sinos e 17 bolas douradas nos dois últimos anos. “A campanha é para o pessoal procurar se conscientizar que isso é deles, é para a população. O Departamento de Cultura faz com muito carinho, mas a população precisa zelar, senão todos os anos temos que repor”, disse.

Além disso, caso a reposição desses enfeites continue frequente, dificilmente será possível adquirir novas peças. Lucas pediu para que todos colaborem. “Se o morador ver alguém depredando ou tentando estragar, denuncia para a Cultura para podermos tomar as devidas providências para não acontecer. Em 2017, arrombaram a casinha do papai Noel e levaram todos os enfeites na época. Não queremos que isso volte a ocorrer”, comentou.

Ele lembrou que a Cultura tem o apoio incondicional da Guarda Civil Municipal, que ajuda na vistoria dos enfeites, mas, segundo ele, mesmo assim podem acontecer esses casos e é por isso que a Cultura pede ajuda da população.