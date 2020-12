Comerciantes se preparam para as vendas de Natal com otimismo

Desde o final do mês de novembro, o comércio de Vargem já iniciou os preparativos para atender os consumidores neste Natal. Mesmo em um ano atípico devido a pandemia da Covid-19, as lojas já estão decoradas para trazer toda a magia das festas de final de ano para os clientes. A reportagem do Guia de Natal conversou com alguns comerciantes e pôde ver que a expectativa é de um maior volume de vendas, principalmente em comparação aos outros meses do ano.

O presidente da Associação Comercial e Industrial (ACI), Marcelo Oliveira Terra, pontuou que a ACI acredita que as vendas serão boas. “Mesmo com o impacto da crise sanitária que assola o país desde março, prejudicando seriamente todos os segmentos da economia e reduzindo drasticamente a renda da população, as vendas do comércio no Natal deverão atingir, no mínimo, o mesmo patamar de 2019, talvez até um pouco mais do que isso”, disse.

Para ele, isto é devido à recuperação gradual de alguns setores da economia e ao auxílio emergencial que vem sendo concedido pelo governo para grande parte da população que se viu desprovida de recursos em decorrência da pandemia. “A tradicional festa da Natividade, aliada à troca de presentes e às comemorações familiares não deixarão de ser um incentivo às vendas de final de ano e a um desafogo nas preocupações de saúde, ainda que devam ser observados todos os cuidados de prevenção ao terrível vírus, que ainda não foi eliminado”, comentou.

“Por fim, o bom atendimento de nosso comércio, a oferta de excelentes produtos ao público e a disponibilização de crédito selecionado aos consumidores serão ingredientes favoráveis e positivos para os negócios”.

Ultralar

Juliana acredita que cervejeiras serão bem procuradas

Juliana Navarro, da loja Ultralar, comentou que diante da atual situação de pandemia que o mundo atravessa, até que as vendas tiveram bons resultados este ano. “Estamos com boas expectativas para o Natal, nos preparamos para melhor atendermos os nossos clientes oferecendo o que há de melhor em nossa loja”, disse.

Ela pontuou que, como as pessoas estão ficando em casa, estão aproveitando para investirem nas áreas de lazer. “Um dos produtos que mais nos surpreenderam nas vendas foram as cervejeiras e acredito que será mais procurado neste final de ano, e entre outros produtos que atende as necessidades da cozinha doméstica e industrial”, completou.

Com famílias evitando viajar, ceia em casa leva a aumento nas vendas de aves natalinas

Para Mário Malagutti, sócio proprietário do Supermercado Ideal, a expectativa de vendas fica melhor nessa época do ano. “Para 2020, é uma expectativa boa, porque já passamos por vários anos que a situação da economia não era boa e chega no Natal, sempre a venda se supera, dá uma incrementada boa”, comentou.

“Minha opinião é que esse ano, até em função que muitas pessoas não vão viajar e é justamente nesse período que muita gente aproveita as férias para sair da cidade, as famílias vão se reunir em grupos menores, mas as ceias de Natal e comemorações vão acontecer, de maneira que acho que não será menor as vendas não”, avaliou.

Para o empresário, a expectativa é de um aumento de acima de 20%, bem melhor que nos últimos meses. Para o Natal, Mário contou que estão com um pouco mais de dificuldade em relação a fornecedores. “Muitos itens subiram bastante, alguns produtos já temos dificuldades de encontrar no mercado, os fornecedores estão com dificuldades também, então acredito que teremos um pouco mais de trabalho para atender todas as necessidades dos clientes. Mas estamos no esforço concentrado para atender todos da melhor maneira possível”.

Em sua avaliação, a maior procura serão os ingredientes principais usados nas ceias de Natal, como chester, peru e também frutas natalinas. “Isso todo ano tem uma procura grande e esse ano, até por a gente imaginar que as pessoas vão se reunir mais em família, esses itens serão os mais procurados. Estamos com encomendas dessa linha de aves, porque as frutas são só nos últimos dias mesmo, não tem jeito de antecipar”.

Ele acredita, também, que esse ano terá bastante churrasco, apesar da carne estar cara. “Porque o churrasco é uma comida de fácil preparo, que agrada muito nas reuniões de família. Acredito que principalmente na virada do ano, vão preferir fazer churrasco”, apostou, lembrando que a procura por leitoa no final de ano é sempre grande.

O empresário pontuou que a pandemia afetou economicamente o Brasil e o mundo inteiro, não sendo diferente em Vargem. “Na cidade, há muitas pessoas com dificuldades, mas até em função do nosso município ter vocação agrícola, muitas pessoas que trabalham neste segmento, dependem desse ramo para sobreviver. Como a agricultura não parou na pandemia, até teve um acréscimo de produção e preço, então os agricultores estão acertando”, comentou.

De maneira geral, Mário avaliou que o comércio ficou parado por um curto período e depois, aos poucos, as pessoas já foram retomando as atividades e se adequando. “Então, acredito que Vargem conseguiu superar. Lógico que ainda não terminou, mas hoje estamos vivendo uma situação de mais tranquilidade, eu acho. Tem que manter todos os cuidados e precauções, mas eu acredito que hoje o comércio já está quase normal de novo”, falou. “Acho que a cidade foi até privilegiada nesse sentido, não acredito que tenha desemprego como em outras regiões do país aqui em nossa região”, observou.

Óticas Paris

Leandro acredita que óculos de sol é o que mais sairá na loja

Leandro Tavares Gonçalves, diretor do grupo da Óticas Paris, comentou que suas expectativas para o Natal são muito boas. “Acredito que será melhor que ano passado e melhor que nos últimos meses”, disse.

Ele pontuou que eles se prepararam primeiro tomando todas as medidas de segurança contra a Covid-19 em todas as lojas que fazem parte do grupo, e estão preparando promoções imperdíveis para dezembro.

Neste ano, Leandro acredita que o item mais procurado na Óticas Paris seja o óculos de sol, pois, segundo ele, é ideal para presentear quem ama.

Oxigeniu’s

Para a proprietária da Oxigeniu’s Brinquedos e Presentes, Camila Mafra, apesar da pandemia, houve um crescimento nas vendas desse ano em relação a 2019. “Acreditamos que para o Natal não será diferente, algumas datas que acabaram ‘passando em branco’ durante a pandemia, possivelmente serão recompensadas com um presente de Natal”, avaliou. Em um ano de falta de mercadorias em todos os setores, Camila comentou que lá se destacam pela variedade em produtos e antecipação de compras. “Estamos preparados para a demanda, mas recomendando que os clientes não deixem para a última hora, para evitar aglomeração e garantir o presente desejado”, pontuou.

Segundo ela, o brinquedo mais procurado este ano foi patinete que provavelmente, continuará sendo o principal pedido das crianças ao Papai Noel, seguido de piscinas, que são um presente para toda a família. “Para adolescentes e adultos, há uma forte aposta em eletrônicos como fones de ouvido sem fio e caixas de som, e também em itens de uso pessoal como perfumes, carteiras e relógios”, completou.

Lunayma

Neste Natal, a Lunayma acredita que a maior saída será em roupas para a família. Foto: Divulgação



A expectativa também é alta para Mariana Haddad, diretora e sócia proprietária da Lunayma Magazine. Ela pontuou que isso é porque o mercado já está se aquecendo pós pandemia, além de que as pessoas já estão voltando a consumir como antes, sendo que muitas pouparam no momento de crise e agora estão dispostas a gastar.

“Para nós da Lunayma a expectativa está mais alta, afinal estamos com novo ponto, muito mais amplo, trazendo maior conforto para os clientes e maior variedade de mercadorias. Também estamos com grande estoque para atender todos os gostos”, disse.

Mariana comentou que esperam aumentar as vendas comparado aos últimos meses, mesmo que estes já tiveram aumento. Porém, acredita num movimento maior em dezembro. A empresária ressaltou que acredita que os clientes estarão procurando produtos de qualidade, afinal estão mais exigentes. “Como de marcas femininas Luz da Lua, Via Marte, Dakota, também masculinos como Free Way e Ferracini, Infantis como Pampilli, Klin e Kidy. Além de roupas para toda família cheias de estilo que temos na loja”, disse.

Eletro Outlet

Celulares Smartphones serão os mais procurados segundo proprietária. Foto: Divulgação

Gabriela Multini, da Eletro Outlet, contou que lá, as expectativas para o Natal são boas. O produto mais procurado na loja, ela acredita que serão os smartphones. “Nos preparamos para atender nossos clientes com produtos de qualidade e preços imbatíveis, bem como prezamos pelo bom atendimento durante a venda e também no pós-venda”, comentou.

Bella Cosmética

Para a equipe, presentes mais em conta estarão em alta. Foto: Divulgação

Na Bella Cosmética, as expectativas para este Natal são muito positivas. A equipe da loja informou que está confiante que esse ano será melhor que os anteriores, inclusive que no ano passado.

“A expectativa com certeza é melhor que nos últimos meses. Para melhor atender os clientes, aumentamos o estoque de nossas mercadorias, com muito mais novidades e também contratando funcionários”, disse.

A equipe acredita que a maior procura neste ano será a dos presentes de menor valor.

Eduardo’s Modas

Eduardo aposta em peças de roupas para todas as idades

Eduardo Pereira Gomes, proprietário da Eduardo’s Modas contou que a expectativa de vendas para esse Natal está boa. “Acredito que não haverá muita diferença do ano passado e por ser Natal, acredito que as vendas serão melhores que a dos outros meses desse ano, sim”, disse.

Ele comentou que na loja, eles se prepararam conforme todas as orientações das autoridades sanitárias para atender aos clientes e que para Eduardo, provavelmente será vendido de tudo um pouco para as festas natalinas, desde roupas infantis até as de adultos.