Nunca foi tão importante comemorar o Natal

Mais do que celebrar o Natal, neste 25 de dezembro, o planeta Terra vai celebrar a vida e a esperança. Depois de meses combatendo um inimigo que parecia invencível, a humanidade foi estudando, pesquisando, trabalhando e aprendendo como se tratar da Covid-19, como evitar sua transmissão e agora, está perto de iniciar a imunização de sua população.

Ainda não é o momento de diminuir as barreiras sanitárias, de baixar a guarda e de pensar que tudo passou. É preciso manter o cuidado, as medidas de distanciamento social, o uso de máscaras e da higienização de mãos. No entanto, já se pode ter esperança, já se pode celebrar o início do fim.

O trabalho será não apenas de recuperação da saúde dos doentes, mas também da reconstrução da economia, da recuperação dos postos de trabalho e de reaquecimento do mercado. E nada melhor para dar partida neste motor do que uma grande celebração, como a do Natal.

Comemorar o nascimento do menino Jesus é o momento ideal para todos se lembrarem de que a vida é para ser protegida como bem maior de cada um e celebrada como o grande milagre que é. Mesmo que neste momento o ideal não seja reunir toda a família em uma única casa, promovendo aquela aglomeração gostosa que todo brasileiro faz questão, mas é muito importante manter a energia positiva em alta. É essencial festejar cada lampejo de avanço e aproveitar para demonstrar aos que se ama, o quanto foram importantes nestes dias tão difíceis que todos enfrentaram.

Se ainda o momento exige um maior regramento com as finanças, este Guia de Natal traz dicas sobre como movimentar melhor o recurso do 13º salário para presentear a todos, publica ainda sugestões de presentes, mostra como o comércio está se preparando para este momento de vendas, traz reportagem sobre moda, dicas de enfeites, como montar uma bela mesa e manter o alto astral, além de dicas da numerologia para 2021. Isso sem falar nas deliciosas receitas dos colaboradores para dar aquela mão no preparo da ceia.

Assim, o Guia de Natal da Gazeta de Vargem Grande, segue há mais de duas décadas como uma tradição de fim de ano na cidade, prestando um serviço aos seus leitores, oferecendo espaço para incentivar o comércio e a prestação de serviços no município e ainda divulgando o que Vargem tem de melhor: o espírito solidário e gentil de seu povo.

Praça da Matriz está toda iluminada para o Natal