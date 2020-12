Receita da Márcia Iared: Peito de Frango Recheado

por Márcia Aparecia Ribeiro Iared

Nos quintais da nossa terra entre as aves, o frango e a galinha foram as que mais se espalharam pelos quintais do Brasil.

Esta carne macia e suave tornou-se um dos pratos mais presentes na mesa dos brasileiros, tanto as de requintados cardápios ou até muitas vezes sendo como a única proteína a dar condições de trabalho nos mais distantes e humildes cantos deste contrastante país.

Feitos de todas as formas, com os mais diferentes acompanhamentos, o frango por exemplo foi até inspiração de uma das mais conhecidas músicas sertanejas gravada pelas melhores duplas brasileiras, trazendo no seu bojo uma das mais lindas mensagens de amor familiar expresso no seu refrão: “mesmo que para mim falte tudo, lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos têm franguinho na panela”.

E assim como nesta receita em tempos de crise podemos transformar, com várias combinações de recheios esta tão acessível e democrática carne num delicioso prato para nossa agora um tanto desfalcada Noite de Natal.

Peito de Frango Recheado

Abrir o peito de frango com pele de maneira a conseguir um bife bem grande. Temperar com sal, dentes de alho, pimenta, cheiro verde, vinagre, óleo, fondor e arisco.

Deixar no tempero por mais ou menos uma hora.

Colocar o recheio de sua opção enrolando com palitos ou amarrando os mesmos, mantendo a pele do lado de fora. Besuntar com manteiga, cobrir com papel alumínio, tendo o cuidado de não deixar secar a assadeira. Depois de mais ou menos 50 minutos, retirar o papel alumínio e deixar corar um pouco.

Escolha uma das opções de recheio abaixo:

Recheio 1: Forrar com presunto, muçarela e ameixas.

Recheio 2: Forrar com mostarda, presunto, cenoura e abacaxi.

Recheio 3: Forrar com espinafre batidinho, refogado na manteiga com molho branco, ou espinafre refogado na manteiga com ricota temperada.

Recheio 4: forrar com mostarda, bacon, cenoura, pimentão, azeitona verde, por um pouco de sal.

Molho: Na borra da assadeira ralar uma cebola e fritar levemente. Juntar uma xícara de caldo de laranja, um cálice de vinho. Coar o caldo e engrossar com uma pitada de maisena. Servir a parte.