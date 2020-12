Vargengrandenses contam como vão celebrar e presentear

Com a chegada do mês de novembro, a população se anima ainda mais com a ideia do Natal. Todavia, com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) que assola o país, os vargengrandenses terão que se adaptar para celebrar as festas de final de ano. O Guia de Natal da Gazeta de Vargem Grande conversou com algumas pessoas para saber como irão celebrar o Natal deste ano.

Regina de Fátima Rigamonti Macedo, 63 anos, contou que, como foi um ano tão complicado, irá presentear neste Natal apenas os netos, ainda que com presentes mais em conta. Para as comemorações natalinas, Regina disse que irá esperar a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) passar para se encontrar com as pessoas. Segundo ela, por ser um ano atípico, não poderá ter a casa cheia como gosta, mas estará reunida com filhos e netos, que já convive diariamente.

Izildinha Aparecida Marini Felice, de 59 anos, comentou que neste ano, ao invés de comprar presentes para os familiares, preferiu fazer um bom almoço. Ela contou ainda que irá passar as festas natalinas com seu pai, sua filha e alguns outros familiares.

Regina lamentou não poder se reunir com toda a família