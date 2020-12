Bolo Natalino da Aline

Ingredientes: 5 ovos, 2 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo, 1/2 xícara (chá) de leite de coco, 1 colher (sopa) de fermento, 1 xícara (chá) de frutas cristalizadas, 1 xícara (chá) de uvas passas, 2 colheres (sopa) de tâmaras, 2 colheres (sopa) de nozes (picadas ou não) e cerejas para decorar

Cobertura: 2 xícaras (chá) de açúcar refinado e leite para molhar o açúcar (1/2 xícara)

Preparo: No liquidificador, bata os ovos, o leite de coco e o açúcar. Em outra vasilha, ponha a mistura batida com o trigo e o fermento, misture bem. Em uma outra travessa, adicione as frutas cristalizadas, nozes, tâmaras e as uvas passas e misture bem com 3 colheres de trigo, para não afundarem na massa. Junte tudo e misture bem. Transfira para uma forma com buraco no meio, untada e enfarinhada. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos.

Cobertura: Junte o leite aos poucos com o açúcar, misture bem. Se quiser, pode levar ao micro-ondas por 10 segundos. Espalhe por cima do bolo. Decore com as cerejas.

Aline Pazoti