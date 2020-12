Bolo sem lactose da Laís Perroni

Ingredientes: 4 ovos, 360 g de açúcar, 270g de farinha de trigo, 150 ml de óleo de soja ou milho, 30g chocolate em pó, 200 ml de leite zero lactose integral (morno) e 12g de fermento

Cobertura: 1 Leite condensado zero lactose, 30 g de óleo de coco extra virgem, 30g chocolate em pó, 25g de amido de milho (maisena) e 300 ml de leite zero lactose integral

Preparo: Pré aqueça o forno a 180º C. Misture o chocolate em pó no leite, aqueça até ficar morno. No liquidificador adicione os ovos, óleo, o leite com chocolate e bata até ficar homogêneo. Adicione o açúcar aos poucos e vá batendo até ficar tudo uniforme. Despeje esse líquido em uma vasilha (redonda de preferência) e vá peneirando a farinha aos poucos e incorporando na massa com auxílio de um fouet (batedor de ovos) e por último acrescente o fermento peneirando-o. Despeje toda a massa em uma forma untada e enfarinhada ou com o fundo forrado com papel manteiga. O ideal é que a massa fique até a metade da forma, pois ela irá dobrar de tamanho.

Cobertura: Misture o amido no leite em temperatura ambiente e reserve. Em uma panela adicione o óleo de coco e o chocolate em pó e mexa até dissolver, em seguida coloque o leite condensado e vá mexendo sempre, até ficar homogêneo, por aproximadamente 15 minutos. Acrescente vagarosamente a mistura do leite com o amido (sem parar de mexer). Deixe reduzir (engrossar) por aproximadamente 20 minutos.

Dicas: Para o bolo, use a regra do palito seco. Não cubra com a calda muito quente, deixe ela esfriar um pouco e finalize com coco ralado ou amendoim (como na foto).