Chester Natalino e farofa de castanhas da Denyse Balarin

Ingredientes: 1 chester de 3 quilos no mínimo (para que a carne fique bem suculenta), 2 colheres de sal, 1 cebola, 3 dentes de alho, 1 copo de vinho branco seco, 1 copo de suco de laranja, 1 galho de manjericão, 1 galho de tomilho fresco e 500 ml de água

Preparo: Para preparar o chester, bata cebola, alho, manjericão, tomilho e sal em um liquidificador com vinho e água. Colocar o chester e os temperos processados dentro do pacote plástico por 2 horas. Retire do plástico e coloque em uma assadeira forrada com papel alumínio e unte o alumínio para não grudar. Passe o suco de laranja em cima do chester, leve ao forno por 2 horas a 180 graus C. Retire do forno e coloque em travessa. Decore com farofa

Farofa de castanhas: 50 gramas de nozes, 50 gramas de castanha de caju, 50 gramas de uvas passas sem caroço, 200 gramas de bolacha água e sal ou farinha biju, 50 gramas de manteiga, 1/2 cebola picada e sal a gosto.

Preparo: Para fazer a farofa de castanhas, refogue a cebola na manteiga e as uvas passas e, em seguida, acrescente o restante dos ingredientes e misture bem.

Chester Natalino

Farofa de Castanhas