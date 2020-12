Ingredientes: 1 pacote de massa fresca para lasanha, 400 g de muçarela e 400 g de presunto. Para o molho vermelho: 1 cebola bem picadinha, 2 latas de molho de tomate, 2 colheres de azeite, 1 colher de margarina, sal e pimenta a gosto. Para o molho bechamel: 2 colheres de manteiga, 2 colheres de farinha de trigo, 500 ml de leite, sal e pimenta a gosto, 1 cebola ralada, uma pitada de noz moscada ralada, 1 lata de creme de leite sem soro.

Para o molho vermelho, refogue a cebola no azeite, acrescente as latas de molho e os demais ingredientes. Reserve.

Para o molho bechamel, refogue a cebola na margarina, logo em seguida coloque a farinha e mexa com um fuê, despeje o creme de leite, acrescente o leite e os temperos.

Montagem: No fundo de um refratário, espalhe um pouco dos dois molhos, coloque a massa fresca, o molho vermelho, presunto, a muçarela e em seguida, o molho bechamel. Novamente uma camada de massa e assim sucessivamente vá fazendo as camadas até terminar a lasanha coberta com molho e muçarela.

Leve ao fogo até que o queijo derreta e a massa esteja cozida.

Dica: Se preferir, ao invés de molho vermelho, pode ser montada com molho bolonhesa, substituindo o presunto.

Lasanha da Marlene Fabris. Fotos: Arquivo Pessoal