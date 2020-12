Lombo a duquesa, por Tata Ranzani

Para a massa de ricota: 200 g de ricota, 200 g de farinha de trigo, 150g de manteiga ou margarina e sal. Amasse bem e deixe descansar por meia hora na geladeira.

Para o lombo: 2 kg de lombo, abrir no sentido do comprimento, lavar, secar e temperar com sal, uma xícara de chá de suco de limão, 3 colheres de sopa de tempero Grill Maggi, um copo de vinho tinto, uma colher de café de pimenta do reino, uma colher de chá de molho de pimenta e duas folhas de louro. Deixar descansar no mínimo por duas horas.

Recheie com fatias de presunto, bacon em fatias, azeitonas verdes e pretas e ovos cozidos. Polvilhe com salsa picada. Enrole o lombo e amarre bem.

Levar para assar bem untado de óleo e margarina e também a vinha d’alho. Embrulhar o lombo no papel alumínio assar por uma hora e meia. Retirar o papel alumínio e deixar corar. Depois de assado, coe o molho e reserve para engrossar e acompanhar o prato. Enrole o lombo na massa de ricota e volte ao forno até a massa ficar bem assada, por cerca de meia hora. Pincelar a massa com a gema

Para a farofa: 150g de margarina, 1/4 de xícara de chá de azeite, uma cebola grande ralada, duas colheres de sopa de salsa picada, 3/4 de um pacote de farinha de milho branca, uma xícara de chá de leite, uma xícara de chá de presunto bem picado, 200 g de ameixas pretas picadas, 150 gramas de passas sem sementes, uma xícara de chá de azeitonas verdes picadas, uma lata de ervilha, sal a gosto e pimenta do reino.

Umedecer a farinha com leite esfregando com as mãos até esfarelar e reservar. Em uma panela, coloque o azeite e frite a cebola até dourar. Depois, junte a margarina, as ameixas, as passas e os outros ingredientes. Aos poucos, vá acrescentando a farinha reservada e por último, a salsa picada.

Tata Ranzani