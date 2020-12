Lombo com abacaxi da Cris

Ingredientes: 1 lombo de porco (2 kg aproximadamente), 1 limão (suco), 1 colher de café de colorau, 1 abacaxi médio, 2 colheres de sopa de manteiga, 3 xícaras de chá de legumes variados, 3 colheres de sopa de salsinha, folhas de louro a gosto e sal a gosto.

Preparo: Faça alguns cortes no lombo de porco. Misture o suco de limão com o colorau, o sal e as folhas de louro. Corte o abacaxi em fatias. Passe o tempero no lombo, coloque em cada abertura uma fatia de abacaxi e leve para assar coberto com papel alumínio. Depois do lombo assado, coloque em uma travessa e guarneça os legumes refogados ligeiramente na manteiga. Salpique a salsinha e sirva em seguida. Bom apetite.

Maria Cristina Pereira e seu marido Demir. Foto: Arquivo Pessoal