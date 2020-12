Pernil trochado e lasanha da Neiva Gorini

Lasanha ao creme branco

Ingredientes: 500 grs. Muçarela, 500 g de lasanha massa fresca, 300 g de presunto picado, 1 copo requeijão, 1 copo de leite, 2 latas de creme de leite, 200 g queijo parmesão ralado, 2 cebolas grandes raladas e 2 colheres margarina

Preparo: Em uma panela, leve ao fogo a margarina e as cebolas raladas deixe refogar, depois acrescente o presunto picado e refogue mais um pouco, feito isso coloque o copo de leite e sal a gosto e deixe levantar fervura. Após, colocar o requeijão e mexa até dissolver bem, desligue e finalize com as 2 latas de creme de leite.

Montagem: Em um refratário faça camadas, coloque a massa, o creme branco e por cima muçarela, até finalizar todo o refratário, sendo a última terminar com o creme branco e salpicar o queijo parmesão. Coloque para assar em torno de 30 minutos, até que a massa esteja macia.

Pernil trochado

Ingredientes: 1 pernil de cerca de 5 kg, 1 calabresa picada em cubos, 200 gramas de bacon picado em cubos, 100 gramas de azeitonas sem caroço picadas, se quiser coloque cebolas picadas (isso fica a gosto).

Para o tempero: 1 cabeça de alho descascada, 1 colher (sopa) de orégano, 4 folhas de louro, pimenta calabresa a gosto, sal a gosto, 1 copo de vinagre, 2 copos de vinho tinto seco, 1 maço de cheiro verde. Preparo: bata bem todos esses ingredientes no liquidificador, e coloque o pernil nesse tempero. Deixe descansar de um dia para outro.

Preparo: Com uma faca de ponta fina, faça furos na parte de baixo do pernil e vá colocando os ingredientes (calabresa, bacon e azeitonas) em toda parte. Feito isso, colocar o pernil no tempero e deixe marinar de um dia para o outro.

Para assar o pernil: Coloque o pernil para assar em forno em 200°graus, cubra com papel alumínio e deixe assar em torno de 4 horas, depois desse tempo, retire o papel e deixe o pernil pegar cor.

Neiva Gorini