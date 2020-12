Ingredientes: 150ml de água morna, 1/2 xícara de suco de laranja, 2 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de mel, 1/2 xícara de óleo, 1 xícaras de leite, 35 gramas de fermento biológico (de pão), 1 pitada de sal, 2 ovos, 1 colher de café de essência de Panetone (ou baunilha), 1 colher de café de raspas de casca de limão, 1 colher de café de raspas de casca de laranja, 200 gramas de gotas de chocolate, 1/2 quilo mais 2 colheres de sopa de farinha de trigo e 1 gema de ovo para pincelar

Preparo: Em um liquidificador, bata: a água morna, o suco de laranja, o açúcar, o mel, o óleo, o leite, o fermento, o sal, a essência de Panetone e os ovos. Depois de tudo batido, despeje a mistura em uma bacia e misture as raspas de limão e laranja e a farinha de trigo com o auxílio de uma colher de pau. Mexa tudo muito bem. Quando formar uma massa homogênea e grudenta, misture as gotas de chocolate até incorporar na massa. Unte uma assadeira, com furo no meio, grande, com margarina e farinha de trigo. Com o auxílio de uma colher de arroz grande, vá colocando colheradas da massa dentro da forma até que forre todo o fundo da assadeira. Pincele com a gema de ovo e leve ao forno fraco (160º) até que esteja dourada e assada (cerca de 1 hora).

Rosca Chocotone do Ricardo Perroni. Fotos: Arquivo Pessoal