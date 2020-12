Alunos da Escola Mário Beni demonstram em desenhos, saudades das salas de aula

Perder o convívio diário com os coleguinhas, se adaptar à uma nova maneira de aprender, ficar longe das salas de aula. Enfim, a pandemia da Covid-19 impôs uma realidade muito dura aos estudantes, em especial às crianças que estão nos anos iniciais do aprendizado. A saudade que sentem dos amigos, dos professores e da equipe foi demonstrada pelos alunos da Escola Municipal Mário Beni em uma atividade online desenvolvida recentemente.

“Como neste ano fomos privados da convivência entre, profissionais escolares e os alunos, percebemos no decorrer do ano que a saudade de ficar juntos, da rotina atribulada do dia a dia, dos carinhos e até do barulho, era recíproca. Por isso, pensamos em um modo de fazer com que eles pudessem manifestar esse sentimento através do desenho. Então, propusemos aos alunos do 3º ao 5º ano que desenhassem sobre o que desejavam para 2021”, explicou a diretora Adriana Gambaroto Marti.

A atividade foi proposta remotamente através do whatsapp institucional da escola e pelo e-mail das turmas. Os alunos receberam cartões, onde realizaram os desenhos e entregaram na escola. “Estes cartões foram colocados em um painel que fica na praça da escola, decorado, para que todos que por ali passarem possam ver e se sentir acolhidos, pois o desejo das crianças é exatamente igual ao nosso. O que também percebemos que é o desejo dos professores que ficaram distantes de seus alunos, preocupados com a aprendizagem dos mesmos, por meio de tele trabalho”, observou Adriana. “E o desejo foi voltar logo à escola com saúde. Que a vacina chegue logo”, disse, lembrando a frase do filósofo Mário Sérgio Cortella: “Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe”.