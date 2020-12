Apresentações da Live Show seguem na sexta, dia 18

A Live Show com artistas vargengrandenses cadastrados e aprovados na Lei Aldir Blanc teve início nesta sexta-feira, com as apresentações transmitidas por meio do canal no YouTube “Criando Cultura VGSul” e página no Facebook “Criando Cultura Vgsul”.

A programação segue nesta sexta-feira, dia 18. Quem vai abrir a noite é Joilson Bedin, às 19h, em seguida será a apresentação de José Antônio Ramos, às 20h, Davi Urbano, às 21h, e Kathy Oliveira, às 22h. No último dia do Live Show, o sábado, dia 19, Carlos Ramos se apresenta às 19h, Adriano Ramos, às 20h, Joilson Bedin, às 21h, e Westboys, às 22h.

Oficinas

A Lei Aldir Blanc também contemplou demais segmentos de artistas, artesãos e trabalhadores do setor de entretenimento. Em Vargem, eles ministrarão oficinas culturais para o público. As gravações das oficinas de capacitação oferecidas gratuitamente para a população acontecerão nos dias 16, 17, 18 e 19.

Cada oficina terá três módulos de 30 minutos cada, que ficarão disponíveis na página e no canal do Youtube, de formato gratuito. Segundo Lucas Buzatto, assessor do Departamento de Cultura, haverá aula de artesanato, grafite, dança, música, pintura e outras manifestações culturais.