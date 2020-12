Câmara rejeita reeleição para início da nova legislatura

Com o resultado da votação da segunda-feira, dia 7, o atual presidente do Poder Legislativo de Vargem Grande do Sul, Paulo Cesar da Costa (PSB), o conhecido Paulinho da Prefeitura, foi impedido de se candidatar à reeleição e já postou nas redes sociais que seu candidato a presidente para o ano que vem será o vereador Célio Santa Maria do PSB.

A votação do Projeto de Resolução nº 08/2020 de iniciativa dos vereadores Célio Santa Maria (PSB), Fernando Donizete Ribeiro (Republicanos) e do próprio presidente aconteceu na sessão ordinária realizada nesta segunda-feira, dia 7 de dezembro e foi muito tensa, com várias acusações de vereadores contra os seus colegas, ameaças veladas, alguns dizendo que houve traição e que vereador teria votado contra o projeto em troca de cargo na prefeitura.

Votaram contra o projeto os vereadores Serginho da Farmácia (PSDB), Canarinho (PSDB), Gabé (PSD), Guilherme Nicolau (MDB), Cabo Laércio (Cidadania) e Wilsinho Fermoselli (DEM), totalizando seis votos contra o projeto que tinha a ver com a eleição da futura Mesa da Câmara Municipal.

Foram a favor do projeto que mudava o Art. 13º do Regimento Interno, que permitiria a reeleição dos membros da Mesa para o mesmo cargo no anuênio subsequente mesmo que em outra legislatura, os vereadores Alex Mineli (Republicanos), Bertoleti (PSD), Célio Santa Maria (PSB), Felipe Gadiani (MDB) e Fernando Corretor (Republicanos), totalizando cinco votos. O presidente não precisou votar, pois não houve empate e o vereador Zé Luís da Prefeitura (Cidadania) não compareceu à sessão, pois estava com a Covid-19.

Sessão

A última sessão ordinária da atual legislatura, que teve início com todos os vereadores se cumprimentando e agradecendo a convivência nestes quatro anos, terminou com várias acusações e mostrando o racha que sempre existiu na Câmara Municipal e já antevendo como serão os próximos quatro anos do Legislativo vargengrandense, com um grupo se posicionando mais ao entorno da futura administração do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), com os vereadores Guilherme Nicolau, Serginho da Farmácia e Canarinho tomando à frente do bloco e os vereadores Celso Itaroti, Paulinho da Prefeitura e Fernando Corretor, dentre outros, a tomarem a frente de uma possível oposição à administração de Amarildo e Celso Ribeiro.

O artigo 13 do Regimento Interno diz o seguinte: “A Mesa Diretora da Câmara Municipal será eleita para mandato de um ano, vedada a reeleição para o mesmo cargo no anuênio subsequente, mesmo que em outra legislatura ou de mandato que não tenha sido cumprido por inteiro”.

Já o Projeto de Resolução se fosse aprovado passaria a ter a seguinte redação: “O mandato da Mesa Diretora da Câmara Municipal será de um ano, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, dentro da mesma legislatura”. Se fosse aprovado, os atuais membros da Mesa poderiam se candidatar e se reeleger para mais um ano de mandato.

Grupo já estaria fechado com a reeleição de Paulinho

Segundo apurou a reportagem da Gazeta de Vargem Grande, o grupo formado pelos vereadores Paulinho, Celso Itaroti, Célio Santa Maria e Fernando Corretor já tinha fechado questão caso fosse aprovado o Projeto de Resolução, sendo que o primeiro a ocupar a presidência nos próximos quatro anos seria o vereador Paulinho, o segundo o vereador Celso Itaroti (PTB), depois o vereador Maicon do Republicanos e o quarto o vereador Célio do PSB.

O esquema provavelmente deve ser mantido, só que ao invés de o primeiro candidato ser Paulinho, por não poder disputar a reeleição devido ao projeto não ter passado, ele indicou o vereador Célio Santa Maria para disputar pelo grupo a presidência do Legislativo já em 1º de janeiro de 2021. Esta definição pode ter ocorrido na quarta-feira, quando se reuniram a portas fechadas no gabinete de Paulinho, os vereadores Celso Itaroti, Fernando Corretor e Célio Santa Maria. Neste grupo que teria no ex-prefeito Celso Itaroti sua maior liderança, além de Paulinho, Fernando Corretor, Célio Santa Maria, estariam os novos eleitos Maicon e Bertoleti.

Outro grupo deve disputar com Guilherme Nicolau

Desde que foi aprovada a lei permitindo a eleição da Mesa da Câmara por um ano, em 2016, vedada a reeleição, contra os dois anos de mandato que perdurou no Legislativo de Vargem durante as últimas décadas, um grupo se fechou com o compromisso de ser a cada ano um deles a ocupar a presidência e assim se manteve nos últimos quatro anos, quando foram respectivamente eleitos Wilsinho Fermoselli/2017, Fernando Corretor/2018, Felipe Gadiani/2019 Paulinho da Prefeitura em 2020.

Outros vereadores tentaram na época se viabilizarem como presidente, como Serginho da Farmácia, Canarinho, mas o compromisso do grupo que aprovou um ano de mandato para a Mesa da Câmara prevaleceu.

Com a nova legislatura, outro grupo deve se opor ao grupo liderado por Itaroti. Já mencionou que é pré-candidato em janeiro de 2021 para presidir a Câmara Municipal, o vereador Guilherme Nicolau que foi o mais votado na eleição de novembro, com 1.187 votos. Com ele estariam fechados os vereadores Serginho da Farmácia, Canarinho, Magalhães (DEM) e Gláucio Moto Táxi (DEM).

Não se sabe ao certo como votariam os novos vereadores Danutta, do Republicanos e que teria forte influência de Fernando Corretor que é do seu partido e a teria convidado para dele participar e também do vereador Parafuso, que sempre foi muito ligado ao ex-prefeito Celso Itaroti.

Eleição para a Mesa é muito dinâmica

Todo esse arranjo acima descrito, pode mudar de uma hora para outra. A posição de alguns vereadores é muito volátil e dependendo dos diálogos e acertos feitos entre os pares, pode ser que o vereador mude de posição. Embora não atue com uma presença maior, o prefeito Amarildo Duzi Moraes tem interesse na composição da Mesa da futura Câmara Municipal e pode querer interferir no processo a favor dos vereadores que comporão sua base de apoio, principalmente focado nos vereadores do PSDB e com os que ele apoiou na última eleição.

A votação para eleição da nova Mesa da Câmara será realizada no dia 1º de janeiro de 2021, logo após a posse dos eleitos que acontecerá às 8h30, no salão nobre da Sociedade Beneficente Brasileira-SBB.

A cerimônia será presidida pelo vereador Guilherme Nicolau do MDB que foi o mais votado na última eleição. Além dos vereadores, serão empossados o prefeito municipal Amarildo Duzi Moraes e seu vice Celso Ribeiro.

O clima tenso que envolveu os vereadores na última sessão ordinária realizada no dia 7 de dezembro, deve aumentar alguns graus na primeira sessão que elegerá o futuro presidente da Câmara Municipal e os componentes da Mesa. O voto será aberto e dependendo de quem for eleito, determinará os rumos de quem comandará os destinos do Poder Legislativo nos próximos quatro anos.