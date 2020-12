Cidade já conta com boa experiência em vacinações

Como acontece em todo o Brasil, a equipe de Saúde de Vargem Grande do Sul já realizou diversas campanhas de vacinação em massa da população. O país é exemplo no mundo nessas ações e já conseguiu feitos memoráveis como a erradicação da poliomielite.

Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, “a vacinação em massa evita atualmente ao menos 4 mortes por minuto no mundo e gera uma economia equivalente a R$ 250 milhões por dia”. Com a vacinação, evitam-se doenças como difteria, sarampo, coqueluche, poliomielite, rotavírus, pneumonia, diarreia, rubéola e tétano, sendo que a maioria delas foi controlada ou eliminada no Brasil após campanhas de vacinação.

Na resposta que a Assessoria de Comunicação enviou ao jornal sobre a estrutura do departamento de Saúde para aplicar a vacinação contra o coronavírus, foi informado que o município possui duas salas de vacinação, sendo uma no Posto de Saúde “Dr. Edward Gabrioli” na Vila Polar e outra no Centro de Saúde “Dr. Gabriel Mesquita”.

“Em todas as unidades de Saúde, também temos enfermeiras aptas para realizar a vacinação, desta forma inicialmente temos estrutura para vacinação da Covid-19. No entanto, caso sejam necessárias novas estruturas de apoio poderão ser montadas seguindo os protocolos de saúde, como já foram realizadas em outras campanhas”, informou a Assessoria através das consultas que realizou junto ao departamento de Saúde.

Indagada se a cidade contaria com a parte técnica de armazenamento da vacina, no tocante à refrigeração das mesmas, a resposta foi que a administração municipal ainda não tem conhecimento de qual vacina será enviada para o município e a quantos graus ela deverá ser armazenada.

Mas, foi informado ao jornal que o município possui geladeiras próprias com condições de armazenamento de 2 a 8 graus (temperatura usada para as demais vacinas do calendário de vacinação) e que as vacinas também deverão ser enviadas pelo governo de forma parcelada conforme faixa etária.

A questão envolvendo a equipe técnica que seria responsável na campanha de vacinação contra o coronavírus, informou a Assessoria de Comunicação que Vargem conta hoje com cerca de 20 profissionais aptos para realizar a vacinação, entre vacinadores, enfermeiros e auxiliares de enfermagem.

A prefeitura informou que o município está preparado para a vacinação contra o coronavírus e que os funcionários do departamento também, dependendo apenas do tipo de vacina que será utilizado. Para tanto, precisa receber do governo estadual, as vacinas, orientações e protocolos de saúde.

Os prováveis locais de vacinação deverão inicialmente ser nas duas salas de vacinas do Posto de Saúde “Dr. Edward Gabrioli” na Vila Polar e no Centro de Saúde “Dr. Gabriel Mesquita” e também em todas as Unidades de Saúde, para evitar aglomerações e de acordo com faixa etária estabelecida pelo Governo Estadual.