Edson Bovo é reeleito presidente do SSPM

O advogado Edson Bovo, que ocupa o cargo de agente de Administração, lotado no Departamento de Contabilidade, foi reeleito presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SSPM) da prefeitura municipal de Vargem Grande do Sul, uma categoria que envolve aproximadamente 1.100 servidores na ativa, sendo que destes, 778 são filiados ao Sindicato.

Reeleito para cumprir um mandato de mais seis anos, a eleição da Diretoria Executiva, da Diretoria de Base e do Conselho Fiscal foi realizada na sede do sindicato no dia 5 de dezembro, sábado. O período de inscrição para as chapas ocorreu de 9 a 13 de novembro, conforme determina o Estatuto e o Edital da Eleição, que foi publicado no site do Sindicato e fixado no painel de aviso da entidade, conforme afirmou o presidente reeleito à reportagem do jornal

Edson disse que a divulgação da eleição foi igual a da eleição passada, acessível a todos os servidores e que somente uma chapa liderada por ele se inscreveu. A nova diretoria teve renovação de mais de 50%, segundo informou o presidente Edson.

Ele falou que a eleição transcorreu normalmente e houve pouca participação dos servidores, “como aconteceu nas eleições anteriores e também acho que devido a esta pandemia”, afirmou. Com relação à renovação dos novos membros da diretoria eleita, o presidente disse que procurou ter na sua chapa a participação de todos os setores da Prefeitura, como a administração, educação, saúde, guarda municipal, SAE e representantes de aposentados.

“Sou servidor efetivo e trabalho na Prefeitura há 38 anos, começando como ajudante de mecânico e passando por quase todos os departamentos. Hoje ocupo o cargo de agente de Administração, lotado no departamento de Contabilidade e também sou diretor executivo do Fupreben”, falou ao responder as perguntas formuladas pelo jornal. Disse ainda que a partir de 2001, com o início da administração do prefeito Celso Ribeiro, juntamente com outros funcionários, começou a reformular o Fundo de Previdência que se encontrava com seu caixa zerado e hoje conta com mais de R$ 50 milhões.

Presente no sindicato desde sua fundação, sobre as finanças da entidade Edson Bovo respondeu que atualmente o SSPM vive da administração do Cartão de Compras, que se tornou a principal receita, pois com as mensalidades que os servidores pagam, R$ 4,00, gerando uma renda mensal de R$ 3.112,00, praticamente é impossível de administrar a entidade, dando somente para os gastos básicos. “Hoje, o que nos sustenta são os valores recebidos do comércio com nosso Cartão de Compras”, disse.

Explicou que o cartão de compras do SSPM é muito aceito no comércio local pela sua credibilidade. “Hoje gira em torno de R$ 250 mil a R$ 280 mil mensais os gastos e com um detalhe, somente no comércio local, onde o servidor pode comprar parcelado em até 10 vezes, não comprometendo o seu limite mensal, e sim somente o valor da parcela”, falou.

Propostas

Sobre as propostas para o próximo mandato, ele disse que primeiramente vai trabalhar para aprimorar o cartão de compras da entidade, facilitando sua utilização no comércio. “Em recente conversa com uma empresa que administra programas de cartão de compras, vamos tornar o nosso mais ágil e aumentar o número de parcelas para as compras dos servidores junto ao comércio de nossa cidade, facilitando assim seu crédito e diminuindo o valor das parcelas mensais”, concluiu.

Hoje o limite de compras dos servidores, contando todos os da ativa e aposentados, é de mais de R$ 1.000.000,00 e somente R$ 300.000,00 é utilizado. “Com o aprimoramento e a atualização do nosso cartão que lançaremos tão logo assumirmos em janeiro, esperamos que mais servidores utilizem o mesmo, aumentando assim a compra no comércio local, gerando mais renda aos comerciantes, mais emprego aos comerciários e consequentemente mais renda ao sindicato, que será transformada em benefícios aos servidores municipais”, explicou ao falar dos seus planos.

Reivindicações

Com relação às reivindicações da classe junto à administração municipal para o ano que vem, o presidente reeleito afirmou que as principais são as demandas dos servidores do departamento de Saúde, que envolve as enfermeiras, que postulam a volta de suas folgas mensais; os agentes comunitários de Saúde, que reivindicam o correto pagamento de insalubridades; o departamento de Educação, com as educadoras infantis, que solicitam da administração uma adequação para igualarem seus vencimentos às docentes do município; também as solicitações dos guardas municipais e servidores do SAE. “Enfim, vamos lutar pelas demandas de cada categoria dos servidores que procurarem o Sindicato, lembrando que algumas destas reivindicações não conseguimos este ano devido ao ano eleitoral”, afirmou.

“Também vamos entrar de imediato com uma ação judicial contestando as medidas impostas pela Lei Complementar 173/2020, que congelou vários benefícios aos servidores, tais como: quinquênios, anuênios, sexta e quarta parte, prêmio assiduidade, etc. Vários juízes têm se posicionado contra este congelamento e em breve daremos mais informações, pois os estudos desta ação já se encontram de posse do nosso Jurídico, complementou ao falar das lutas que pretende desenvolver em prol dos associados.

Sobre a prestação de serviços que o SSPM realiza em prol dos seus filiados, Edson disse que hoje no Sindicato são atendidos vários servidores no dia a dia, com suas demandas pessoais e coletivas e que sua administração vai continuar aprimorando ainda mais este atendimento, com sugestões e criticas que serão bem vindas. Finalizando sua entrevista, ele fala da necessidade de mais servidores participarem das atividades do sindicato, que está de portas abertas aos servidores.