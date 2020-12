Gazeta informa o falecimento da semana

Faleceu José Miranda Rodrigues, aos 73 anos de idade, no dia 4 de dezembro. Deixa as filhas Ana Paula e Silvia; o genro Vagner; os netos João Pedro e Ana Clara; os irmãos Helena, Antônio, Osmar e Isolete e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 5, no cemitério da Saudade.