Adolescente foi pego com grande quantidade de drogas

Os soldados da Polícia Militar Salomão e Silas, com apoio dos cabos Ricardo e Rodrigo, apreenderam um adolescente por tráfico de drogas na Vila Santa Terezinha, na sexta-feira, dia 4.

A equipe estava em patrulhamento, quando foi procurada por um morador que preferiu não se identificar, dizendo que um adolescente teria recebido uma grande quantidade de drogas e teria escondido as porções em sua casa.

A equipe se deslocou até o endereço indicado, onde o pai do suspeito autorizou e acompanhou as buscas, que acabaram na localização de uma sacola verde, escondida dentro de um aspirador de pó, com 301 porções de maconha, 98 porções de cocaína e um pacote com 718 eppendorfs (pinos) vazios.

O adolescente não se encontrava na residência, mas após patrulhamento, ele foi localizado. Ao perceber que seria abordado, dispensou deixando um objeto cair no chão. Em revista pessoal, foi localizado R$ 85,00 e ao verificar o que ele havia jogado fora, os policiais verificaram ser 21 porções de crack.

Perguntado, o jovem assumiu as drogas encontradas como sendo de sua propriedade e que seriam destinadas a venda. Levado ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, o delegado ratificou o flagrante. Ele prestou esclarecimentos e foi liberado aos cuidados de seu pai.