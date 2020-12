Furtou bicicleta e foi pego pela Polícia Militar

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul prendeu um rapaz após ele furtar uma bicicleta no Jardim Dolores, na sexta-feira, dia 4. Durante patrulhamento, os soldados da PM Salomão e Silas, com apoio do cabo Estevam e soldado Barzon, foram informados de um furto de bicicleta no bairro, em frente ao supermercado Santa Fé.

A equipe foi ao local, onde identificou o autor do furto através do circuito interno de câmeras, tratando-se de um rapaz conhecido nos meios policiais por cometer diversos delitos. Os PMs passaram a buscar o suspeito, que foi localizado na Rua David Bedin, na condução da bicicleta furtada.

Ele foi parado e revistado. Questionado sobre o furto, ele confessou o crime, dizendo que iria vender a bicicleta. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito pelo crime de furto. O rapaz foi apresentado no Plantão Policial, onde o delegado ratificou o flagrante.