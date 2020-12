Homem foi preso por tráfico de drogas no Jd. Pacaembu

A equipe da Polícia Militar foi acionada pela Central (Copom) para atendimento de averiguação de tráfico de drogas no Jardim Pacaembu, próximo ao conhecido “morro da lua”, na segunda-feira, dia 7.

Os soldados da PM Amauri e Emiliano foram ao local, onde foram abordadas quatro pessoas. Na busca pessoal, foi localizado com um deles três porções grandes de maconha e R$ 60,00.

Aproximadamente há um mês, chegou ao conhecimento da equipe que o suspeito estava realizando o tráfico de drogas e uma das porções que o mesmo trazia consigo, estava embalada de forma diferente típica de porções destinadas ao tráfico de drogas.

Após informações, a equipe se deslocou até a casa do suspeito, na zona rural para informar seus familiares de sua detenção. Quando eles se aproximavam da casa, o rapaz confessou que em seu quarto sobre uma cômoda, havia outras porções semelhantes às localizadas na abordagem e que essa droga era destinada à venda, pois estava desempregado e tinha que ajudar nas despesas da casa.

Foi realizado contato com seu padrasto, que autorizou e acompanhou as buscas, sendo localizadas seis porções também de maconha, todas embaladas idênticas às localizadas na abordagem.

Ele foi levado à Delegacia, onde a ocorrência foi apresentada ao delegado que ratificou a voz de prisão.