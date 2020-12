Mensagem de Natal

O Natal está chegando. Que esperanças nos traz a mensagem do nascimento do Menino Jesus? Tempos difíceis que vivemos atualmente. É como se uma espada pairasse sobre nossas cabeças. Onde achar forças para superar todos os problemas que a pandemia apresenta, nos aprisionando, nos amedrontando, tirando trabalho e trazendo a pobreza e miséria para milhares de famílias no mundo todo, isso quando não ceifando milhares de vidas.

Fé em dias melhores, fé na capacidade humana de superação, amor e compreensão, caridade, solidariedade são os lenitivos para estes dias. Com a chegada do Natal, renovam-se as esperanças em dias melhores.

O Natal está chegando e com ele a sua magia. A magia da humildade do Salvador do mundo que nasceu em uma manjedoura, simples, sem muitos artefatos, sem projeto de poder, a não ser o de levar o amor, o perdão e a paz a quem necessita.

O Natal está chegando e com ele, o brilho de muitas luzes, a alegria de muitas crianças, o prazer de um encontro entre pessoas que se amam, a benção de um pai ao filho querido, o aconchego de um lar e a comida quente que conforta o corpo e a chama acesa que ilumina a alma.

O Natal está chegando em um tempo obscuro, que precisa de muita cautela, de menos extravagâncias, menos gastos com o supérfluo e aglomerações. Um Natal com o devido respeito às ínfimas coisas da vida, como esse microscópico vírus que vem colocar o homem no seu devido lugar frente à natureza e mostrar que ele não é tão poderoso assim.

O Natal vem chegando com mais manjedouras e menos arroubos dos nossos homens públicos que deveriam na simplicidade e no amor ao próximo, mostrar a que vieram e honrar os cargos que ocupam.

Faltam poucos dias para o Natal. Um Natal diferente, onde as privações que teremos, vai nos fortificar para os tempos de bonança. O Natal está chegando e com ele, a renovação de nossos sonhos contra a realidade que se impõe.

