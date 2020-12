A Coluna Momento Pet atravessou o mundo e foi fazer sucesso lá no Japão, onde mora Cleonice Regina da Costa. Ela entrou em contato com a Gazeta de Vargem Grande enviando a foto da gatinha Mel, a nova integrante da família que mora aqui em Vargem.

Aqui na cidade, a fofurinha tem feito e alegria dos pais de Cleonice, Anésio e Carmen. Do Japão, onde comemorou seu aniversário no dia 24 de novembro, Cleonice contou que costuma acompanhar as notícias da cidade pelo site da Gazeta, o www.gazetavg.com.br.

Ela comentou que a Mel foi adotada faz um mês, vinda de um tio de sua cunhada. “Minha mãe Carmen ainda tem uma cachorrinha, a Bia, resgatada na rua há uns 4 anos e a Luna, uma gatinha preta achada na rua ainda filhote, magra, suja e com muita fome. Todos são muito amados, mas a Mel está sendo a alegria deles no momento, parece ligada no 220”, contou.