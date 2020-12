Agradeceu

O vereador Wilsinho Fermoselli (DEM) em seu último pronunciamento na Câmara Municipal, fez um agradecimento a todas as pessoas que contribuíram com os seus trabalhos em prol do município e também agradeceu a cobertura que a Gazeta de Vargem Grande, através do diretor Tadeu Ligabue e da editora Lígia de Paiva Ligabue, fez dos trabalhos do Poder Legislativo na legislatura que se encerra.

Burburinhos

Nos meios políticos, é cada vez maior a percepção que o ex-prefeito Celso Itaroti do PTB deverá ser candidato a presidente da Câmara Municipal já em 2021, atropelando a candidatura de Célio Santa Maria do PSB, lançada pelo vereador Paulinho da Prefeitura esta semana.

O mais exaltado

O vereador Fernando Corretor do Republicanos foi o mais exaltado com a derrota do Projeto de Resolução 08/2020 que permitiria a reeleição de Paulinho da Prefeitura no cargo de presidente, na sessão de segunda-feira. Ele foi um dos signatários do projeto e contava com o voto a favor do vereador Gabé, do PSD, que sempre votou junto com ele.

Acusação

“O que um cargo de confiança não faz. Você teve quatro anos para trabalhar e mostrar seu serviço e agora não vota por causa de um emprego”, se referiu Fernando Corretor ao companheiro Gabé que sempre o acompanhou nas votações e agora votou contra sua vontade.

Sem estômago

Também contrariado pela derrota do projeto de Resolução, o vereador Alex Mineli do Republicanos disse que ia deixar para as pessoas que tinham mais estômago, ao se referir ao que acontece na política local e que a população não sabe. Alex não foi reeleito vereador e deixa o Legislativo este ano depois de dois mandatos.

Comemoraram

Já os vereadores Guilherme Nicolau (MDB), Serginho da Farmácia e Canarinho do PSDB, comemoraram a vitória obtida com a não aprovação do projeto de resolução, impedindo que Paulinho fosse candidato à reeleição. Com a formação do grupo liderado por Fernando Corretor, Paulinho, Felipe Gadiani e outros vereadores, Serginho, que sempre foi um dos vereadores mais votados do município e que tem mais tempo de Casa, nunca conseguiu se eleger presidente da Câmara Municipal.

Partido forte

Com a eleição dos vereadores Fernando Corretor, Danutta e Maicon Canato para a Câmara Municipal, o partido Republicanos tornou-se um dos mais fortes do município. Com apoio evangélico, o partido tem no pastor Edir Macedo da Igreja Universal, um dos seus baluartes a nível nacional e faz parte do projeto de governo do presidente Bolsonaro.

Agora vai

Foi aprovada pelos vereadores a emenda nº 06/20 à Lei Orçamentária que destina R$ 16.800,00 para a transmissão de sessões plenárias on line da Câmara Municipal. Na justificativa para a aprovação da emenda, o vereador Paulo Cesar da Costa, presidente da Câmara, disse que a iniciativa visa ampliar o acesso das sessões a toda a população, incentivando-as a participar e oferecer meios de acesso à informação de forma proativa e transparente.