Polícia Civil recuperou objetos furtados de loja

Parte da mercadoria que havia sido furtada de uma loja de Vargem no último dia 4, foi recuperada pela Polícia Civil. Segundo o informado, foram subtraídas de uma loja ao lado do Hospital diversas peças como calças, bermudas, camisetas, bonés, entre outras, avaliadas em aproximadamente R$ 8 mil, na madrugada do dia 4. Na segunda-feira, dia 7, a Polícia Civil conseguiu recuperar boa parte das peças subtraídas.

Os policiais receberam a informação sobre o possível envolvimento de uma mulher, moradora da Vila Santa Terezinha, já que ela estaria vendendo peças de roupas em sua residência.

O delegado Antônio Carlos Pereira Júnior e demais policiais civis da cidade, identificaram o endereço e foram ao imóvel, onde ela foi localizada. Após ser informada sobre o objetivo da presença dos policiais em sua casa, ela disse que um rapaz o qual ela conhecia como “Pintadinho”, teria deixado algumas peças de roupas em sua casa para ela revendê-las.

Foi solicitado a ela autorização para verificar sua casa e os policiais localizaram, ocultadas dentro de dois carrinhos de bebê, duas mochilas com diversas peças de roupas, algumas ainda com etiquetas, entre elas: calças, bermudas, camisetas e bonés.

A mulher recebeu voz de prisão em flagrante, enquanto outra equipe de investigadores realizava diligências à procura do tal “Pintadinho”, verificou-se que este poderia não existir, e que ela estivesse disfarçando sobre quem seria a pessoa que realmente lhe entregou as roupas, até que ela confessou que quem havia ido até sua casa com as peças de roupas era o seu ex-companheiro.

As diligências passaram a focar na localização do suspeito, que foi encontrado. Ao ser perguntado sobre as peças de roupas que estavam na casa de sua ex-companheira, ele alegou que uma pessoa, que não iria identificar, foi quem lhe entregou as peças de roupas e que ele as levou para a casa da sua ex. Depois, disse que as tinha encontrado em uma praça.

Ele também recebeu voz de prisão em flagrante. Ambos foram presos por crime de receptação e foram encaminhados à cadeia pública de São João da Boa Vista.

Foram apreendidas duas mochilas, um tênis infantil, um chinelo infantil, 49 bonés variados, 13 calças jeans variadas, três calças de tecido, 11 shorts tactel, 12 shorts jeans, três blusas femininas, uma camisa polo, uma cueca, 14 camisetas e cinco camisetas regatas