Andresa Guilherme ensinou a fazer um lindo porta talheres natalino. Fotos: Arquivo Pessoal

Com o passar dos anos, a criatividade se faz mais presente nas festas de final de ano na confecção de itens decorativos e presentes. Além de deixar a casa com sua cara, é uma boa opção para quem quer economizar. O Guia de Compras do Natal da Gazeta de Vargem Grande procurou a artesã Andresa Guilherme, do Atelier Andresa Guilherme, que ensinou o passo a passo de um porta talheres natalino para enfeitar a mesa da ceia e almoço de Natal.

Corte um pedaço de tecido com a medida de 20×74. Cole o papel termocolante no tecido. Risque em toda a peça uma margem de 1 cm e passe o ferro para marcar bem. Corte os cantos superiores conforme a imagem. Passe a cola de silicone fria e em seguida passe o ferro a fim de colar as bordas. Faça isso em toda a peça.

Dobre a peça ao meio colando as partes com a cola fria.

Após a colagem, dobre a parte inferior cerca de 10 cm para que se faça um “bolso”. Cole apenas as laterais.

Aplique nas laterais a passamanaria dourada (em toda a lateral da peça conforme indicado). Pegue a fita dourada de 22 cm e cole na extensão da largura da peça onde se encontra a abertura para os talheres a fim de dar acabamento. Para a decoração da peça pegue 3 pedaços de fita dourada, uma com 7 cm e dois com 21 cm.

Faça um porta talher para a mesa de Natal

Aplique um pouco de cola no meio da fita de 21 cm e cole as pontas da mesma. Faça isso com a outra fita de 21 cm.

Para finalizar cole as duas fitas de 21 cm e abrace as duas com a fita de 7 cm para finalizar o laço. Após isso é só colar ele no porta talheres.