Comerciantes falam sobre vendas de Natal no horário especial

Principal data do comércio brasileiro, o Natal deve movimentar R$ 38,1 bilhões em todo país, conforme projeção da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Esse volume, caso confirmado, será 3,4% maior que o Natal de 2019. Em Vargem Grande do Sul, lojistas estão se preparando para atender a demanda do público.

Apesar de um decreto do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) permitir a abertura do comércio em horário especial até às 22h desde o dia 1º de dezembro, muitos estabelecimentos optaram por iniciar o horário alternativo nestes dias mais próximos ao Natal.

Nesta semana, quem percorreu as ruas do Centro de Vargem, já encontrou lojas abertas. A Gazeta de Vargem Grande conversou com alguns comerciantes que aderiram ao horário especial, para saber como está a procura e o movimento.

Ana Cláudia Corrêa, proprietária da loja Maria Bonita Bijoux, contou que lá, o fluxo de clientes ainda não tinha ficado mais intenso. “Tenho movimento de vendas, mas é médio ainda”, disse.

Ela comentou que acredita que as vendas serão melhores na semana que vem, mais próximo ao Natal. Ana Cláudia falou sobre a preocupação com a pandemia do novo coronavírus, causador da Covid-19. “Estamos meio preocupados por motivo da pandemia, uma vez que muitas pessoas que ainda estão de quarentena e não estão saindo, mas confio nas vendas”, completou.

O proprietário do Mercadão do Óculos, Eduardo Pereira Gomes, comentou que a procura está boa. Porém, ele contou que acredita que na próxima semana a demanda será maior por presentes.

A equipe da Global Informática e Games contou que há procura de produtos em geral. “Fone de ouvido, skate hoverboard e trazemos outras novidades para todas as idades, estamos pensando na versatilidade de presente para aproveitar as vendas no Natal”, disseram.

Segundo o informado, as vendas estão progredindo cada dia mais, devido a todo esforço dedicado de seus colaboradores. “Temos fé que na próxima semana, mais próximo ao Natal, tudo melhore sim. Positividade sempre”, explicaram.

Fotos: Arquivo Gazeta

Produtos em geral estão sendo procurados na Global

Movimento deve aumentar na Maria Bonita Bijoux