Dupla rende e rouba padre no Jardim Dolores

Dois criminosos renderam o padre Paulo Sérgio Fuliaro, da paróquia São Joaquim, na manhã desta quinta-feira, dia 17, para roubar sua casa, no Jardim Dolores. O crime aconteceu entre às 7h30 e 8h e a Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram no local.

De acordo com o informado pela PM, os policiais tomaram conhecimento e foram até a casa do padre. No local, foram informados pelo pároco Paulo que sua residência foi invadida sob ameaça e violência física.

De acordo com o relatado, o padre abriu a porta que dá acesso ao quintal da residência e foi surpreendido por dois indivíduos, que o agrediram e ameaçaram. A dupla levou o padre até seu quarto e exigiu pertences e objetos de valor.

Os autores do crime subtraíram objetos e dinheiro. A Polícia Civil e a Polícia Militar iniciaram as investigações sobre o fato, levantando informações sobre os possíveis autores.