Em Pinhal, Ministro do Meio Ambiente recebe comitiva de Divinolândia

O vice-prefeito eleito de Divinolândia, Paulo Aurelietti participou nesta semana de uma agenda de trabalho com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, a convite do prefeito de Espírito Santo do Pinhal, Sergio Del Bianchi Júnior.

O encontro ocorreu durante a inauguração de usinas de reciclagem no dia 14, em Pinhal. “Na oportunidade, apresentamos e encaminhamos ao ministro algumas demandas de Divinolândia relacionadas a pasta do Meio Ambiente, e pedimos apoio em nossas solicitações”, disse Paulo.