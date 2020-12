Itaroti candidato à presidência da Câmara

Nos bastidores da política é tido como certo que o ex-prefeito Celso Itaroti, eleito vereador na última eleição pelo PTB, deve ser o candidato de um grupo de vereadores que já teria sete votos a seu favor. Segundo esta mesma fonte, a candidatura do vereador Célio Santa Maria (PSB) lançado pelo atual presidente da Câmara, Paulinho da Prefeitura, também do PSB, não teria prosperado e o grupo teria fechado então com Itaroti.

Grupo fechado

Apesar de poder haver mudanças no quadro, o grupo que apoia Itaroti seria formado por Paulinho da Prefeitura, Célio Santa Maria, Fernando Corretor e Maicon Canato do Republicanos e os vereadores Bertoleti e Parafuso do PSD, partido do ex-prefeito José Carlos Rossi.

Guilherme deve ser candidato também

O outro grupo de vereadores mais ligado ao prefeito Amarildo deve lançar como candidato a presidência do Legislativo para 2021, o vereador Guilherme Nicolau do MDB. Apoiariam a candidatura de Guilherme os vereadores Serginho da Farmácia e Canarinho do PSDB, a vereadora Danutta do Republicanos e os vereadores Magalhães e Gláucio Moto Táxi do DEM.

Itaroti seria eleito

A manter o quadro acima exposto, o vereador Guilherme Nicolau o mais votado nas últimas eleições, não seria eleito, pois o seu grupo somaria seis votos contra os sete do grupo de Itaroti. Ter Itaroti na presidência da Câmara Municipal não seria nada bom para o prefeito reeleito Amarildo Duzi Moraes, uma vez que Amarildo substituiu Itaroti na administração municipal e os dois já se estranharam muitas vezes, principalmente no tocante às críticas que Amarildo faz da gestão de Itaroti, que teria deixado um caos a prefeitura da cidade quando foi prefeito.

Município Verde Azul

Principal avaliação de desempenho ambiental do Estado, o Programa Município Verde Azul divulgou na tarde do dia 17, o ranking de municípios integrantes do programa. Vargem, mais uma vez, não conseguiu o certificado dado às cidades que atingem nota superior a 80.

Melhora

No entanto, Vargem melhorou um pouco sua posição, saindo da 289ª colocação e subindo para a 204ª entre as 645 cidades avaliadas. Na região, Divinolândia recebeu a melhor avaliação, ficando em 43º lugar. São Sebastião da Grama ficou em 78º. Os municípios classificados com notas abaixo de Vargem na região estão São José do Rio Pardo (213º), Aguaí (268), São João da Boa Vista (304º), Espírito Santo do Pinhal (309º), Casa Branca (409) e Itobi (503).