Praça Matriz de Divinolândia recebe iluminação e enfeites para o Natal

Assessoria de Imprensa

A prefeitura de Divinolândia, através dos departamentos Social e Turismo, com apoio do setor de Obras e Iluminação Pública, inaugurou a iluminação e decorações natalinas para este final de ano. Por ser um ano atípico por conta da pandemia do coronavírus, as celebrações terão um formato diferente, sendo apenas as decorações de luzes na Praça Dr. Alcindo Cardoso de Paiva (Matriz).

“Mesmo que o Natal deste ano não seja como planejamos, fizemos o possível para que a cidade possa ficar tão bonita quanto em anos anteriores. As Secretarias trabalharam em conjunto para que os pontos escolhidos para receberem a decoração possam transmitir o espírito natalino a todas as famílias de nossa cidade”, destacou o prefeito Dr. Naief.

Foram instaladas luzes nas árvores da Praça, no coreto, na fonte e na casinha do Papai Noel, além do banheiro público onde foi colocada a Árvore de Natal.

“É realmente muito triste que este ano não possamos realizar nossas festividades com a população. Mas precisamos ter consciência de que ainda temos que nos preservar. Aqueles que forem à Praça, pedimos que sempre utilizem máscaras e mantenham o distanciamento social de outras pessoas fora do convívio. É gratificante ver nossa cidade bonita e enfeitada, mas vamos nos cuidar”, finalizou o prefeito.