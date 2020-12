Veja o valor dos orçamentos da região

Analisar os gastos dos municípios conforme os orçamentos apresentados, pode dar uma ideia de como anda também as finanças e o desenvolvimento de cada um deles. Ao dividir o orçamento de cada cidade pelo número de seus habitantes, também é possível verificar o que cada prefeitura disponibilizará de dinheiro para investir durante todo o ano em cada um de seus cidadãos.

A Região de Governo de São João da Boa Vista congrega 16 municípios, sendo que a cidade de São João é a maior de todas e segundo dados do IBGE, para 2020 a sua população era estimada em 91.771 habitantes. O orçamento de São João para 2021 aprovado pela Câmara Municipal é de R$ 445.300.000,00, que dividido pelo número de habitantes, dá um valor de R$ 4.852,29, que seria o valor que a cidade teria para investir durante todo o ano de 2021 para atender seus habitantes nas suas maiores necessidades. São João é a cidade mais rica da região, o que se pode notar pelo valor do seu orçamento anual e cujo PIB per capta segundo o IBGE, datado de 2017, é de R$ 32.449,24.

A segunda cidade maior em população na região é Mococa, com uma população estimada para 2020 em 68.980 habitantes e cujo orçamento para 2021 é no valor de R$ 208.700.000,00, que divididos dá um valor per capta de R$ 3.025,51. Mesmo sendo um município bem industrializado, fica bem abaixo o valor que cada cidadão teria direito em serviços por parte daquela prefeitura em relação à de São João da Boa Vista. A renda per capta de Mococa em 2017, segundo o IBGE era de R$ 32.298,34. Isto é, toda a receita produzida pela indústria, comércio, prestação de serviços que o município auferiu, dividido pelo número de seus habitantes em 2017.

O terceiro município da região é São José do Rio Pardo, que sempre ostentou ser um município bem desenvolvido e com mais dinheiro em caixa que a maioria dos seus vizinhos. Com uma população estimada pelo IBGE para 2020 em 55.124, o município onde Euclides da Cunha escreveu “Os Sertões” tem um orçamento no valor de R$ 192.406.000,00 para gastar com seus cidadãos no ano que vem. Na divisão do bolo, cada riopardense terá direito a uma cota no valor de R$ 3.490,42 para que durante o ano, tenha os serviços básicos de educação, saúde, lazer, cultura, transporte, segurança, água, coleta de lixo, dentre outros que os municípios prestam à coletividade. A renda per capta divulgada no site Cidades do IBGE, é de 31.557,36.

Com apenas 1.361 habitantes a mais que Vargem Grande do Sul, o quarto município em densidade demográfica na região é o de Espirito Santo do Pinhal, com 44.471 habitantes e o orçamento do município é de R$ 127.100.000,00 para 2021. Na divisão de toda a receita para com seus habitantes, dá um valor de R$ 2.858,04. Pinhal é um município bem industrializado e que tem universidade e um desenvolvimento agrícola baseado no café, muito progressista. Seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é alto, 0,787 e PIB per capta de R$ 28.503,78, datado de 2017.

Vargem Grande do Sul é o quinto município em população da região, considerado IDH alto, em 0,737 e renda per capta de R$ 22.348,58, o mais baixo de todos os outros municípios acima considerados. Menos industrializado que Pinhal e com uma área territorial bem menor, 124 mil metros quadrados a menos, no entanto o orçamento de Vargem para 2021 supera o de Pinhal. Ao levar em consideração o orçamento de R$ 132.100.000,00 para uma população de 43.110 pessoas, a administração municipal teria para gastar em 2021 o valor de R$ 3.064,25 por habitante, enquanto a de Pinhal teria tão somente R$ 2.858,04.

Mas, como existe um ditado que diz que no Brasil, orçamento é uma peça de ficção, não se deve pensar que Vargem está melhor que Pinhal. É preciso avançar muito ainda. Especialmente na questão de IDH. Nesse quesito, Pinhal ocupa no Estado de São Paulo, a 46ª posição, enquanto Vargem Grande do Sul a 330º. O Índice de Desenvolvido Humano serve para se verificar como estão classificados os municípios tendo como parâmetros de saúde, educação e renda.