Homem foi encontrado morto em Casa Branca e sobrinho é o principal suspeito

A Polícia Militar de Casa Branca foi acionada na manhã da segunda-feira, dia 14, para averiguar o caso de um homem encontrado morto em sua própria residência, no Jardim Bela Vista.

A equipe dos policiais militares fez contato com uma testemunha, que relatou que por volta de 8h, foi até a casa da vítima para visitá-lo e, após chamar várias vezes, viu que a porta estava aberta, adentrou à residência e viu a vítima deitada. Porém, ao tocá-lo, notou que o corpo estava enrijecido e chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) logo em seguida.

Outra testemunha narrou ter visto que o sobrinho da vítima, na tarde do dia anterior, havia agredido a vítima com uma paulada na cabeça. Após recolher os relatos, a equipe aguardou a perícia e o agente funerário e, em seguida, efetuou diligências pelas redondezas, porém sem êxito de encontrar o possível autor.

Antes do término da elaboração do boletim de ocorrência, o autor foi localizado, abordado e preso por Agentes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG). O suspeito de 33 anos é sobrinho da vítima de 41 anos. Segundo a página Polícia em Ação, o delegado Wanderley Martins informou que os dois são usuários de drogas e que o tio morava em um barraco, próximo à linha férrea.

O delegado ainda informou que o sobrinho vinha agredindo o tio diversas vezes e vários dias, inclusive já havia um boletim de ocorrência anterior, lavrado no dia 30 de novembro, onde a vítima fez contra o suspeito por lesão corporal. A polícia prendeu o acusado e apreendeu a suposta arma do crime, um pedaço de madeira, conhecido também como “porrete”, que teria sido usado para espancar a vítima.

O sobrinho foi autuado por homicídio por motivo fútil e cruel por espancamento. Aos policiais, ele negou que tenha cometido o crime.

Fotos: Policia em Ação