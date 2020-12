Momento Pet

Matheus Ferreira Campos, de 5 anos, tem uma família de garnisés de estimação. As primeiras aves, o galo Tonton e Nini que faleceu em maio deste ano, chegaram à sua casa no dia 10 de julho de 2019 ainda filhotes, e foram presentes de seu avô Vitor. Pouco tempo depois, Matheus ganhou, também de seu avô, uma galinha que já estava em idade de botar ovos, a qual ele nomeou de Carro Cocó.

Não demorou muito para a família crescer, e em outubro de 2019, nasceram alguns pintinhos. O garotinho ficou com dois deles, a Doroti e a Penélope, doando seus irmãozinhos para alguns amigos de seu avô.

Em 2020, a família garnisé voltou a crescer, com o nascimento do galinho Vegeta e da galinha Nini, que recebeu o nome em homenagem a primeira Nini. Além deles, Matheus também tem dois garnisés de dois meses de idade que ainda não receberam nomes, um peixe betha chamado Azul e a Minnie, um periquito australiano fêmea.

Além da alimentação com ração, milho e verduras, os garnisés do Matheus também tem alguns cuidados com a saúde para evitar doenças. Eles tomam vermífugos e também remédio para prevenir a bouba aviária, um tipo de verruga que dá nas aves, além de utilizarem talcos nas penas e em suas instalações para evitar que tenham piolhos.

