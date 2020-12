Morador compra capa para banco de carro e é furtado pelo vendedor

A equipe da Polícia Militar patrulhava no Centro na sexta-feira, dia 11, quando um senhor informou que um rapaz estava vendendo capas de banco automotivo e que ele havia comprado uma dessas peças.

Ele informou ainda que o rapaz que vendeu a capa também a instalou no seu veículo. O morador contou que entrou em sua residência para buscar o dinheiro do pagamento pelo serviço e que, após receber o valor, o tal rapaz deixou o local. Ao adentrar em seu veículo, ele notou que o aparelho de som estava fora do lugar, notando ainda a falta de um pendrive.

Após receber as informações, a equipe saiu em busca do suspeito, que foi localizado na Rua Virgílio Forlim. Ao ser indagado sobre o pendrive, ele respondeu que já havia entregue o objeto subtraído à vítima, que chegou no local momentos antes da abordagem policial.

Através do celular, a equipe realizou contato com o morador, que informou que já estava na posse do pendrive, que o rapaz entregou a ele e saiu correndo do local. O rapaz foi levado à Delegacia, onde foi realizada uma busca minuciosa e encontrado em seu poder duas porções de maconha enrolada em uma das capas de banco.

O delegado ratificou a voz de prisão em flagrante por furto e lavrou Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) de porte de drogas. Foi arbitrada fiança de R$ 400,00. Após pagar o montante, o rapaz foi liberado.