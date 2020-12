Rapaz foi preso com mais meio quilo de maconha

A equipe da Polícia Militar de Vargem, composta pelos soldados Salomão e Silas, recebeu denúncias anônimas, na quarta-feira, dia 16, de que um rapaz já conhecido nos meios policiais estaria realizando o tráfico de drogas nas imediações da Rua José Coracini e que as drogas ficavam escondidas em terrenos baldios existentes pela via.

Durante patrulhamento, os PMs avistaram o suspeito saindo de um terreno. Ele foi revistado e os policiais encontraram com ele, uma lanterna. Próximo de um muro, os policiais localizaram uma sacola com 136 porções de maconha prontas para venda pesando um total de 285 gramas e um tijolo de maconha pesando 310 gramas.

Ele foi apresentado no Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde o delegado apreendeu as drogas e a lanterna, instaurando inquérito para apurar os fatos.