Comércio de Vargem deve seguir fase vermelha

O governo do Estado de São Paulo anunciou no dia 22, novas restrições às atividades econômicas a todos os municípios paulistas, como medida para conter o avanço da Covid-19. Foi determinado o retorno à Fase Vermelha do Plano São Paulo entre os dias 25 e 27 de dezembro e 1º e 3 de janeiro em todo o estado. Nesses dias, somente atividades essenciais poderão funcionar. Já o atendimento presencial fica proibido em shoppings, lojas, concessionárias, escritórios, bares, restaurantes, academias, salões de beleza e estabelecimentos de eventos culturais. Farmácias, mercados, padarias, postos de combustíveis, lavanderias e serviços de hotelaria estão liberados.

Na quarta-feira, dia 23, a prefeitura divulgou um comunicado observando que por decisão do Governo do Estado, os estabelecimentos de comércio de serviços não essenciais deverão permanecer fechados nos dias 25, 26 e 27 de dezembro, além de 1º, 2 e 3 de janeiro.

Assim, poderão atender ao público apenas farmácias, supermercados, padarias, açougues, padarias, peixarias, quitandas, lojas de ração para animais, vendas de água e gás, postos de combustíveis e a feira livre, ficando proibido o consumo no local. Os demais estabelecimentos deverão permanecer fechados.

Lembrou a prefeitura que a determinação do Plano São Paulo é hierarquicamente superior à Legislação Municipal e por isso, deve ser seguida pelos comerciantes vargengrandenses.

De acordo com dados da prefeitura divulgados na quarta-feira, dia 23, a cidade já somou 1.103 casos de Covid-19 e felizmente 1.076 pessoas já estão recuperadas. Ainda aguardam resultados 15 moradores.

Outra notícia positiva é que há apenas uma pessoa internada em enfermaria com suspeita da doença, segundo o boletim da prefeitura. Um morador de Vargem com a doença segue internado em UTI.

Desde o início da pandemia, 25 pessoas morreram de Covid-19 na cidade e outras duas pessoas morreram por outras causas, mas com presença da doença. Já foram feitos 7.887 testes para a detecção da doença na cidade.