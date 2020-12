GCM atende pedido de Natal

A Guarda Civil Municipal (GCM) realizou o desejo de Natal de um garotinho de cinco anos, de Vargem Grande do Sul. O pequeno Vítor Hugo enviou à corporação uma cartinha dizendo que seu sonho era conhecer os guardas civis e passear em uma das viaturas da corporação.

A equipe da Guarda Civil Municipal se reuniu e fez uma grande surpresa para Vítor Hugo, como está postado em suas páginas em redes sociais.

No sábado, dia 19, o pessoal foi até sua casa e pegou o garotinho para uma volta na viatura. Vítor Hugo ainda pode conhecer o canil da GCM e ganhou um presente. Uma ação, que embora simples, fez uma diferença muito grande no Natal do pequeno Vítor Hugo.

Fotos: Guarda Civil Municipal