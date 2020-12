Não haverá Natal?

Claro que sim!

Mais silencioso e com mais profundidade,

Mais parecido com o primeiro, em que Jesus nasceu em solidão.

Sem muitas luzes na terra,

mas com a da estrela de Belém

fulgurando trilhos de vida em sua imensidão.

Sem cortejos reais colossais,

mas com a humildade de sentir-nos

pastores e pastorinhos buscando a Verdade.

Sem grandes mesas e com amargas ausências,

mas com a presença de um Deus que tudo plenificará.

Não haverá Natal?

Claro que sim!

Sem as ruas a transbordar,

mas com o coração aquecido

pel’O que está para chegar.

Sem barulhos nem ruídos,

propagandas ou foguetes…

mas vivendo o Mistério sem medo

do “covid-herodes” que pretende

tirar-nos até o sonho de esperar.

Haverá Natal porque Deus está do nosso lado

e partilha, como Cristo no presépio,

a nossa pobreza, a prova, o pranto, a angústia e a orfandade.

Haverá Natal porque necessitamos

de uma luz divina no meio de tanta escuridão.

A Covid-19 nunca poderá chegar ao coração nem à alma

dos que no céu põe sua esperança e o seu alto ideal.

Haverá natal!

Cantaremos nossos cantos natalinos!

Deus nascerá e nos trará a liberdade!

Pe. Javier Leoz – Pároco de São Lourenço em Pamplona – Espanha