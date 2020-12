Prefeitura retira e substitui duas árvores da Praça da Matriz

Dando prosseguimento ao trabalho de restauração e implantação de paisagismo na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz, nesta segunda-feira, dia 21, a prefeitura municipal deu início à retirada de duas árvores conhecidas como Chapéu de Sol, que ficavam bem junto onde estão as mesas usadas pelos jogadores de truco.

Segundo o encarregado do Departamento de Serviços Urbanos (DSUR) da prefeitura, Carlos Rabelo de Andrade, as árvores estavam comprometidas com o apodrecimento interior do seu caule e tinham de ser removidas, pois apresentavam perigo aos usuários da praça, principalmente sob sua sombra, onde algumas pessoas costumam jogar truco.

O jornal Gazeta de Vargem Grande procurou também mais informações junto à arquiteta e paisagista Priscila Beloni, que está dando acompanhamento ao trabalho, que a empresa contratada fará no plantio das árvores da praça e segundo ela, no lugar das duas espécies de Chapéu de Sol serão plantados dois pés de Ipê Roxo, árvores já adultas, com cerca de dez anos.

Seguindo o trabalho de paisagismo, este mês está previsto ainda o plantio de mais espécies floríferas e em janeiro as forrageiras e arbustivas. Conforme apurou o jornal, as outras árvores como os Ficus Benjamina, que sofreram uma poda bem grande, não deverão ser retiradas da praça.

Fotos: Reportagem