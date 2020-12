Vargem subiu no ranking Município Verde Azul

O ranking do Programa Município Verde Azul (PMVA) foi divulgado na última semana e, mais uma vez, Vargem Grande do Sul não conquistou a certificação dada às cidades com mais de 80 pontos no projeto. No entanto, Vargem conseguiu a melhor nota dos últimos anos, 38,41, e a melhor posição desde 2011, ficando em 201º lugar.

O programa do Governo do Estado de São Paulo foi lançado em 2007 por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, e tem o propósito de medir e apoiar a eficiência da gestão sustentável com a descentralização e valorização da agenda ambiental nos municípios.

O principal objetivo do PMVA é estimular e auxiliar as prefeituras paulistas na elaboração e execução de suas políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do estado de São Paulo.

Atualmente, estão inscritas 616 cidades que, ao participarem de um ciclo, são avaliadas em ações fundamentadas em diretivas. Do total, 100 município receberam o certificado, ganhando o direito de utilizar a logomarca da certificação e assim agregar valor às transações comerciais de seus produtos.

Vargem

O que contribuiu com a melhora da nota final de Vargem foi a arborização urbana, uma vez que, após anos tirando zero nesse quesito, a cidade conseguiu nota 1.70. Além disso somou em Biodiversidade, 5.37, e em Conselho Ambiental, 1.30.

Na diretiva Esgoto Tratado, a cidade teve a nota 4.90, em Estrutura e Educação Ambiental 2.39, e em Gestão das Águas 4.52. Em Município Sustentável, Vargem conseguiu a pontuação 4.87, em Qualidade do Ar, 3.87, em Resíduos Sólidos, 5.44, e em Uso do Solo, 4.05.

Em 2011, quando o ranking foi anunciado pela primeira vez, Vargem ficou em 557º lugar, com 10.41 pontos. No ano seguinte, subiu para a 289ª colocação, com 44.3 pontos. Já em 2013, ficou em 529º lugar, o pior desempenho até então, com 11.03 pontos. No ano seguinte, subiu algumas posições, para o 510º lugar, obtendo 18,61 pontos. Em 2015, ficou na 389ª posição, com 18.61 pontos e em 2016, subiu para o 219º lugar, melhor posição obtida em todas as participações, com 44.92 pontos.

Já em 2017, Vargem caiu para a 383ª colocação, com 11.26 pontos e na edição de 2018, subiu para a 289ª posição, com 18.84 pontos. No ano passado ficou em 416º lugar e em 2020, obteve o 201º lugar.

Prefeitura

A Gazeta questionou a prefeitura na segunda-feira, quais foram as ações desenvolvidas durante o ano que levaram o município a melhorar no ranking e o que ainda deve ser feito para que a cidade consiga a certificação ambiental, mas até o encerramento da edição, na quarta-feira, não foi enviada uma resposta.

Região

Na região, poucos municípios ficaram em posição melhor que Vargem. Divinolândia registra a melhor pontuação da região, com nota final 88.09, ficando na posição 43. Em seguida, São Sebastião da Grama obteve nota 82.79, ficando em 78º lugar.

Abaixo de Vargem, que teve a nota 38.41 e ficou na posição 201, está São José do Rio Pardo, em 209, com 35.69, seguido de Aguaí, com pontuação 17.38, em 264º lugar.

São João da Boa Vista ficou em 328º lugar, com nota final 10.42, Casa Branca teve nota 9.65, ficando na posição 373, e Itobi, ficou em 443º lugar, com 8.34.