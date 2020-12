Vereador Zé Luís relata sua luta contra a Covid-19

Na sessão extraordinária realizada terça-feira, dia 22, a Câmara Municipal aprovou várias moções de louvor a profissionais da saúde do Hospital Casa de Saúde de Santos, a pedido do vereador José Luís dos Santos (Cidadania). Os profissionais Leandro Rodrigues da Silva, Cleia Rodrigues Henrique, Romilda Lopes e o dr. Guido Domenico Zallocco cuidaram do vereador quando ele esteve internado em tratamento contra a Covid-19 naquela cidade.

Zé Luís acredita que foi acometido pela Covid-19 ainda em Vargem Grande do Sul por volta do dia 18 de novembro. Como ele tinha uma viagem marcada com mais três amigos para a cidade do Guarujá e sem desconfiar que poderia estar com a doença, pois acreditava tratar-se de um simples resfriado, resolveu levar os amigos devido a responsabilidade assumida e confiante que iria melhorar.

Ao chegar no Guarujá, com o desgaste da viagem, começou a se sentir pior, com muito cansaço, não conseguindo se alimentar e com muita dificuldade de respirar, pediu para ser levado ao hospital daquela cidade onde foi internado de imediato e os exames realizados e considerando sua baixa oxigenação, o diagnóstico foi que ele tinha contraído o coronavírus.

Como não apresentava melhoras no seu quadro, foi necessário transferi-lo para uma UTI sendo o mesmo internado no hospital da cidade de Santos, onde recebeu um tratamento de choque contra a doença. No relato que fez à reportagem da Gazeta de Vargem Grande, o vereador contou que seu estado era tão grave que foi necessário receber de imediato uma máscara VNI, pois estava com insuficiência respiratória aguda e se não melhorasse seria necessária uma intervenção mais invasiva, como a intubação.

Com 80% de seu pulmão comprometido, ouviu do médico que lhe estava dando assistência que ou ele lutava pela sua vida ou morreria. “Foram dias dificílimos, de luta pela minha vida. Era eu e Deus. Quatro dias de luta contra a morte. A pressão da máscara, o cansaço, a debilidade que eu me encontrava, só por Deus mesmo”, afirmou.

Explicou que a máscara forçava o ar a entrar nos seus pulmões, fazendo-os expandir, para melhorar a respiração e a oxigenação do seu organismo. Ao todo ficou sete dias na UTI. Nesse meio tempo, tomou todo tipo de medicação, como antibióticos, anticoagulantes, remédios para diabete, para pressão arterial e corticóides.

“Se não estivesse em um hospital com estrutura e profissionais como os que me atenderam, não sei se teria resistido”, falou com a voz embargada. “Graças a Deus depois dos sete dias fui transferido para a enfermaria com direito a uma festa de alegria dos anjos da guarda que me cuidaram, médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares que me assistiram o tempo todo”, disse destacando a dedicação destes profissionais que atuam na linha de frente contra a doença.

Recuperado, voltou para Vargem Grande do Sul no último domingo, dia 20, e conta que só quem passou por esta experiência, de ter que optar entre a vida e a morte, sabe do perigo que representa a Covid-19. “Muitos criticam as atitudes que nossos governantes estão tomando para tentar evitar o aumento do contágio. Também tem os que não acreditam no poder destruidor desta doença, vão a baladas, a festas, se aglomeram, não respeitam o distanciamento e não usam máscara. Peço a Deus que eles nunca passem o que senti ao contrair a Covid-19. É agonizante, triste, deprimente”, afirmou o vereador que ainda está se convalescendo e sofre por não poder trabalhar, ajudar a família.

Zé Luís faz um apelo para que as pessoas não entrem na onda das fake news, das mentiras que são espalhadas pela internet por pessoas que querem desacreditar o trabalho dos profissionais no combate à doença, dos que pedem que a população evite aglomeração e use máscara. “Passei pela Covid-19 e se você não tiver recurso e muita fé, você não sobrevive”, afirmou.

Ele pede que a população tenha mais um pouco de paciência, principalmente os mais jovens, a quem faz um apelo para que pensem nos seus pais e avós. “A vacinação está chegando. Ela deve ser tomada e vai garantir que logo a pandemia passará e tudo vai voltar à normalidade”, aconselhou.

Com referência às moções de louvor que solicitou à Câmara para os profissionais e para o Hospital Casa de Saúde de Santos, explicou: “Minha mãe, dona Paulina disse que estamos neste mundo para servir e uma das coisas mais bonitas que vi na minha vida, foi o desprendimento e a entrega destes profissionais da saúde para salvar nossas vidas”, falou.

Finalizando a entrevista, Zé Luís da Prefeitura, como é conhecido e que não se candidatou à reeleição para vereador, agradeceu à sua família, amigos e à população vargengrandense pelo apoio que recebeu nestes dias todos que lutou contra a doença, especialmente pelas orações que muito contribuíram para o seu restabelecimento e desejou a todos um Feliz Natal. Também pediu a todos que evitem aglomerações, que se protejam e se cuidem principalmente nestes dias de festividades natalinas e na passagem do ano, para que a Covid-19 não faça alguém passar pelo que ele passou.