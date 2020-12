Vizinhos criticam mato alto no Fleming, que já solicitou limpeza

A Gazeta de Vargem Grande foi procurada por moradores vizinhos da escola Alexandre Fleming que reclamaram da altura em que se encontra o mato nos pátios internos da escola e também na frente da mesma. Disseram que como são frequentemente visitados pela Vigilância Sanitária do município, o mesmo deveria acontecer com a escola, cujo mato alto pode abrigar animais peçonhentos, insetos que podem causar danos à saúde dos moradores vizinhos.

A reportagem do jornal esteve no Fleming, que realmente vem enfrentando problemas com mato alto. Também conversou com a direção da escola e pode sentir as dificuldades que seus dirigentes estão enfrentando.

Milhares de vargengrandenses passaram pelo Alexandre Fleming e esta reportagem poderia despertar em alguns deles, hoje empresários, industriais e tantos profissionais liberais bem sucedidos a criar um grupo pela internet de ajuda à Escola Alexandre Fleming, retribuindo um pouco tudo que ela foi de importante para que alcançassem o sucesso na vida.

Contribuir não só com ajuda financeira, mas também com ideias e projetos que podem fazer a diferença na vida de centenas de estudantes que hoje passam pela instituição e são o futuro da cidade.

Fleming

Em resposta à Gazeta, a direção do Fleming enviou o seguinte texto:

“A Escola Alexandre Fleming é muito grande, com muitas áreas livres e que possuem vegetação. Nesse período de chuvas, o mato cresce muito rapidamente, o tempo todo. Fazemos sempre a manutenção da Escola, temos inclusive a participação dos alunos e equipe, com aulas eletivas de horta e jardinagem.

Contamos também com a colaboração da Frente Social e da Prefeitura, que nos ajuda com a poda sempre que possível, organizamos e fizemos a manutenção da Escola para as eleições, mas o mato já cresceu novamente e já estamos providenciando uma nova poda.

Infelizmente muitas vezes as pessoas colocam lixo, restos de poda, folhas de coqueiro e mato na frente dos portões e nas calçadas da Escola, e em seguida criticam a Escola pela sujeira.

Gostaríamos de pedir a colaboração de todos para que sejam Amigos da Escola e ajudem a manter esse patrimônio da cidade de Vargem Grande do Sul há 70 anos.

Durante a pandemia toda a equipe Alexandre Fleming fez um esforço enorme para atingir todos os alunos e também ajudar as famílias e comunidade Vargengrandense.

Por isso pedimos que todos nos ajudem a preservar a Escola e acreditar que estamos trabalhando arduamente para fazer com que ela fique cada dia melhor.

Desde já agradecemos a compreensão e colaboração de todos. Assinado: Família Alexandre Fleming”