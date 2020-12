A grande conquista de artistas de Vargem Grande do Sul

Márcia Iared

Nos dezesseis anos de trabalho frente ao Departamento de Cultura, nos acostumamos com a dificuldade em receber qualquer recurso das instâncias superiores, contando sempre só com a confiança do Prefeito, ajuda de voluntários e grande esforço de toda equipe no apelo à criatividade.

Na pandemia, que inesperadamente atingiu em cheio todo o setor neste Brasil de tantos artistas, provocou-se um enorme colapso, levando ao desespero a classe dos fazedores de cultura com a prolongada suspensão das aglomerações.

Foi então que a Lei Federal denominada Aldir Blanc sancionada no final de junho surgiu com a função de promover auxílio emergencial para socorrer o setor cultural e de eventos tão prejudicado na pandemia do Coronavírus. Batizada com esse nome a lei representa uma homenagem ao grande compositor e letrista brasileiro que abandonou a psiquiatria para se tornar um dos maiores ícones da música brasileira.

Autor de mais de seiscentas canções teve o seu maior sucesso imortalizado na voz de Elis Regina, “O Bêbado e a Equilibrista”, que tanto diz dos dramas da época. Sua inspiração veio no Natal de 1977 a partir da morte de Charles Chaplin, fazendo referência a morte de Vladimir Herzog, ao exilio do irmão de Henfil, entre outros desastres políticos tornando-se então um hino da “lei da Anistia”, em 1979, período em que nas mazelas da ditadura especialmente da censura sofreram os artistas, grande crise.

O show de Aldir Blanc não pôde continuar. Sua morte em maio, motivada exatamente pelo coronavírus calou um dos maiores letristas do Brasil. Daí a grande sacada desta lei levar o seu nome. Não poderia existir numa crise tão grande e duradoura como esta, o nome mais apropriado do que deste grande músico. Porém claro tínhamos dúvida quanto ao fato desta lei se tornar realidade não só pelo seu ineditismo, pela complexidade de sua compreensão e carga burocrática e dificuldade e falta de pessoal que existe no setor em todo o Brasil.

Grupos de zap envolveram muitas cidades, com suas dúvidas, lives, palestras virtuais, entre outros durante todo o tempo. Editais, cadastramentos, documentos, foram conferidos pelo gestor Lucas Buzato e toda equipe da Cultura a qual muito agradeço o empenho embora saiba que apesar da luta foi muito gratificante o sorriso e a emoção dos que foram beneficiados, e que tiveram seus cadastros aprovados.

Na contrapartida, foi muito gratificante promover as lives com todos os recursos de equipamentos oferecidos aos artistas, tornando um sucesso todas as apresentações tanto pela qualidade dos mesmos como pelo grande número de internautas que interagiram e se manifestaram durante os shows apresentados por Lucas e Alessandra. Por outro lado, a área Artesanal também promoveu on-line oficinas da melhor qualidade. Outras ações ainda em outras áreas serão apresentadas no início do próximo ano. Assim neste ano de “seca” em toda classe, a motivação de se apresentarem neste projeto cultural para tanta gente resgatou um pouco da auto estima tão atingida neste período negro que o mundo atravessa.

Feliz Natal!

Aproveito para desejar um Feliz Natal a todos especialmente aos que sabem da importância da Cultura para formação da cidadania, para geração de renda e que com certeza viram na nossa programação virtual do ano o apoio para superar inclusive psicologicamente não só as dificuldades do isolamento mas também podendo identificar o universo de pessoas de boa vontade que atuam em nosso rico calendário cultural. O mais importante neste momento de fraternidade é pedirmos nas nossas orações de Natal que Deus nos dê saúde e paz, mas principalmente a iluminação àqueles que ainda não entenderam que estamos numa grande e séria doença coletiva, e que depende do nosso cuidado e da nossa responsabilidade conosco e com todos para superá-la.

Cuidando de você, estará cuidando de todos!