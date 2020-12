Oficinas dos aprovados na Aldir Blanc já estão no ar

As oficinas dos artistas vargengrandenses cadastrados e aprovados na Lei Aldir Blanc estão no ar desde a segunda-feira, dia 21. As oficinas serão publicadas no canal no YouTube “Criando Cultura VGSul” e página no Facebook “Criando Cultura Vgsul”. Foram levadas ao ar uma por dia.

O projeto, intitulado Oficinas Criativas, conta com wokshops virtuais de dança, em três módulos cada, além de artesanato, maquiagem, música, capoeira, grafitti, fotografia, fanfarra, dança e artes manuais.

As oficinas de artesanato foram ministradas pelas artistas vargengrandenses Maria de Lurdes Teixeira, Veridiana Maria Lunes, Elaine Cristina Fernandes Bruno, Milena Aparecida Boneto Rizzo dos Santos, Celene Duzi Moraes Fernandes, Nilva Helena de Assis Lima e Rosemeire da Silva.

A aula de maquiagem foi dada por Elisangela Ap. Sabino Ribeiro, a de capoeira por José de Fátima Ribeiro e a de grafite por Diego Roberto Bernardes.

Marcos Vinícius Moreira foi o responsável pela oficina de música, a de fotografia foi Miguel Ângelo da Silva Messias e a de fanfarra é Andréa Lasmar Torquato dos Santos.

Os artistas Ruan de Andrade Bortoluci, Kethellyn Becker e Isabela Miranda Giovanelli João dão oficina de dança e José Oscar Sabiá fez a oficina de artes manuais.