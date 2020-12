Presépio e Árvore da Claudete

Claudete de Lourdes Salvador Muniz, moradora do Jardim São Luís, caprichou na montagem do seu presépio. Ela contou à Gazeta de Vargem Grande que costuma fazer a montagem da manjedoura onde nasceu o Menino Jesus há 20 anos.

Além do presépio, ela também enviou ao jornal a foto da árvore de Natal que fez com muito capricho.

Há 20 anos, Claudete monta seu presépio. Foto: Arquivo Pessoal