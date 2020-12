Ação Social: solidariedade ajudou milhares neste ano de pandemia

Desde março, a Assistência Social do município vem realizado inúmeras ações para atender as demandas durante a pandemia e contou com a solidariedade de entidades e pessoas.

Atendimento a entidades e famílias, com a elaboração do Plano Municipal de Enfretamento ao Covid, devidamente aprovado pelo Conselho de Assistência e Mistério da Cidadania, que destinou recursos federais para incremento das ações pelo Departamento de Ação Social para o cumprimento do Plano. As entidades de acolhimento institucional Sociedade Humanitária e Casa Dom Bosco receberam EPI’s, equipamentos, produtos de higiene e limpeza, hortifruti e carnes (alimentos ricos em proteína) para incremento da alimentação. As entidades de atendimento como Apae e Mão Amiga; receberam produtos de higiene e limpeza, EPI’s, para utilização dos colaboradores e também hortifruti destinados aos seus usuários. Famílias atendidas pelos programas sociais receberam cestas com kit de higiene/limpeza e hortifruti além de atendimentos emergenciais com solicitação dos técnicos e de entidades para suas famílias. Cerca de 1000 famílias por mês passaram pelos atendimentos.

Situação de rua

Com o isolamento, outro problema era das pessoas em situação de rua que precisavam ter um lugar seguro para ficar. Em reunião com o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) com Casa de Passagem, Departamento de Ação Social e Departamento de Saúde, foi locada uma chácara com equipe para receber essas pessoas em situação de rua, oferecendo-lhes alimentação, banho, pouso, orientações e acompanhamento para ficarem fora das ruas. A Guarda Civil Municipal também presta apoio.

Máscaras

Além das orientações às famílias que participam dos programas sociais, foram distribuídas máscaras que foram confeccionadas pelos voluntários do Fundo Social de Solidariedade. Também as famílias receberam kits de higiene e limpeza com as orientações para ajudar na prevenção ao Covid 19.

Campanha do Agasalho

A Campanha teve de se adequar à situação atual. Além da compra de cobertores novos pela Prefeitura, empresas doaram cobertores e algumas roupas. As roupas em bom estado que chegaram ao Fundo Social, foram levadas para lavagem e higienização nas creches com apoio do Departamento de Educação. A distribuição também foi controlada e a Campanha atingiu seus objetivos atendendo a mais de 400 famílias.

Vínculos

O trabalho da assistência não parou mantendo o atendimento nos setores. As atividades coletivas nos serviços de convivência “Haydeé e Antônio Longuini Neto” para idosos, no “Tio Carlão” para crianças e adolescentes e também nas capacitações do “Fortalecendo a Família”, foram paralisadas. Mas as equipes mantiveram o contato e atendimento remoto, para evitar a quebra dos vínculos. Também continuaram os atendimentos agendados para atualização cadastral entre outros, além do atendimento de emergência para solicitação de benefícios. Na CCI “Lacordere Osório da Fonseca”, os acompanhamentos continuaram aos idosos, com os devidos cuidados evitando contaminação.

Ação Social

Segundo a prefeitura, todas essas ações foram feitas para minimizar os efeitos negativos da Pandemia em relação a situação social e econômica das famílias atendidas ou que foram colocadas numa situação de necessidade devido ao problema. “Cumprimos o Plano com atenção para as famílias em vulnerabilidade, mantivemos o trabalho da assistência na linha de frente minimizando o sofrimento neste momento tão difícil para todos. O ano está terminando, mas ainda convivemos com esta pandemia e esperamos que a situação comece a mudar para o próximo ano. Agradecemos imensamente a todos os trabalhadores e voluntários da assistência social que se engajaram para realizar o trabalho durante a pandemia. Ao prefeito Amarildo pelo apoio que tivemos nas iniciativas que tivemos para nos adequarmos e realizar o trabalho. Aos colaboradores e voluntários que nos ajudam sempre nos momentos difíceis”, disse a diretora de Ação Social, Eva Vilma da Silva Rodrigues.

Prefeitura faz a entrega de cestas básicas nesta pandemia