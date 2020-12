Associação Setembro realizou várias ações solidárias em 2020

“Solidariedade é um ato de amor ao próximo, e mesmo neste ano atípico, onde muitos passaram por dificuldades, vimos este gesto tão nobre se multiplicar para fazer diferença na vida daqueles que mais precisam”, comentou Thaísa Pavan, membro da Associação Setembro, uma entidade que vem colaborando com as instituições sociais de Vargem e que ao longo dos últimos três anos vem realizando uma série de ações sociais na cidade.

Além da ajuda às entidades, a Associação Setembro trabalhou este ano também para ajudar as famílias em vulnerabilidade em virtude da pandemia da Covid-19 e com ações em prol do bem estar da população.

Cestas Básicas

Ao todo serão distribuídas mais de 800 cestas básicas provenientes de iniciativas e doações como as lives da Cooperativa Sicoob (que arrecadou mais de 10 toneladas de alimentos), do Ronaldo Marques e do Bombardeio, da carreata da Paróquia Sant’Ana e doações de empresas como Grupo Campo Vitória e Santa Vitória, Grampac, Arroz e Feijão Du Dé e pessoas físicas.

Outras Iniciativas

Cobertores: Em parceria com o Sicredi, foram arrecadados e doados 150 cobertores para aquecer o inverno das famílias em vulnerabilidade em virtude da pandemia.

Bodys para bebês: A associada Fernanda Felipe Halla fez uma ação particular onde toda a renda foi revertida para a compra de mais de 100 bodys infantis para bebês de 1 mês a 1 ano, distribuídos para mamães em situação de vulnerabilidade social e gestantes passando pelo Centro de Atendimento à Mulher (CAM), ajudando muitos bebês a virem ao mundo mais quentinhos e cheios de amor.

Sopas Solidárias: Uma iniciativa de Denyse Balarin, que preparou uma refeição deliciosa e nutritiva com muito amor para encher os corações e os pratos nos lares de pessoas que realmente precisam. As sopas foram entregues em junho pela equipe de voluntárias da Associação Setembro.

Parceria Sacaria Imperial e Associação Setembro. A Novaplast em parceria com a Sacaria Imperial realizou uma campanha feita durante a safra de batata, onde parte da renda de toda sacaria da Novaplast comprada pela Sacaria Imperial foi revertida para nossa instituição com a finalidade de apoiar e financiar projetos das entidades assistidas pela Associação.

Outras ações contra a Covid-19

De acordo com o informado, a Associação Setembro também se mobilizou para tentar amenizar os impactos causados pela pandemia, Como:

Gasometria Arterial: Compra de aparelho analisador de gases e PH sanguíneos para o Hospital de Caridade. Este aparelho é de fundamental importância para o controle ao Coronavírus e paro o uso correto dos respiradores, medindo o funcionamento dos pulmões e rins de pacientes.

Máscaras N95: Compra de 480 máscaras para o Hospital de Caridade, doadas anonimamente por um dos associados. A máscara N95 é a mais recomendada para conter a contaminação por coronavírus e deve ser utilizada por profissionais da saúde que atendem a pessoas com sintomas suspeitos.

Máscaras Faciais Não Ventiladas: Compra de máscaras para respiradores para o Hospital de Caridade para serem usadas em pacientes com insuficiência respiratória aguda, liberando o ar do paciente para os filtros da ventilação mecânica.

Totem Álcool Gel: Foram doados totens de álcool gel para o Hospital e para o Grupo Mão Amiga. Eles são acionados pelos pés, liberando pequenas porções para higienização das mãos, diminuindo os riscos de contaminação.

Entidades

Em junho foi estipulado os valores que cada entidade tinha direito ao repasse. Os valores foram convertidos em investimentos e compras de materiais de maior necessidade das entidades.

O Hospital realizou a compra de 20 poltronas para acompanhante, pagamento de toda alimentação mensalmente. A Apae efetuou a reforma e estruturação da sala sensorial, sala de autismo, ar condicionado, comprou impressoras e tablets.

A Associação Dom Bosco fez a compra de mantimentos, sistema de monitoramento. A Sociedade Humanitária comprou fraldas, capa de colchões, ventiladores, poltronas e cadeiras. A Casa de Passagem adquiriu mantimentos, gás e usou recursos para uma reforma.

A Acades empregou na compra de ração e medicamentos. O Grupo Mão amiga adquiriu máscaras e totem de álcool gel.

Voluntariado

Thaísa destacou que sem a equipe de voluntários, estas ações não seriam possíveis. “Os voluntários foram a campo para cadastramento das famílias e entrega de cestas básicas, cobertores, bodys, sopas. Trabalharam incansavelmente para atender pessoas que passaram por dificuldades em virtude da pandemia, deixando muitas vezes suas famílias em casa. Este é o verdadeiro gesto de amor ao próximo que devemos sempre passar para nossos filhos: a caridade e a generosidade”, disse.

Ela também lembrou de um momento bastante triste que todos da Associação atravessaram em 2020, com a morte do agricultor Carlos Alberto de Oliveira Filho. “Neste ano, perdemos nosso fundador, Betão, que nunca mediu esforços para ajudar, que disponibilizou tempo e recursos financeiros para que a Associação pudesse ser o que é hoje. Que seu exemplo possa reverberar em toda a sociedade. Continuaremos seguindo seu legado, plantando a semente da solidariedade”, afirmou.

Parceria com a Cooperbatata para distribuir cestas básicas. Foto: Associação Setembro