Estabelecimentos não essenciais devem permanecer fechados nos dias 1, 2 e 3

A determinação do Governo que coloca todos os municípios do Estado na fase vermelha do Plano São Paulo nos dias 1, 2 e 3 de janeiro, será seguida por Vargem Grande do Sul, conforme comunicado da prefeitura, que informou que nos dias determinados, os estabelecimentos de comércio de serviços não essenciais deverão permanecer fechados.

Assim, poderão atender ao público apenas farmácias, supermercados, padarias, açougues, padarias, peixarias, quitandas, lojas de ração para animais, vendas de água e gás, postos de combustíveis e a feira livre, ficando proibido o consumo no local. Os demais estabelecimentos deverão permanecer fechados.

Lembrou a prefeitura que a determinação do Plano São Paulo é hierarquicamente superior à Legislação Municipal e por isso, deve ser seguida pelos comerciantes vargengrandenses.

Evolução dos casos

Incidência de novos casos na cidade foi mais acentuada em setembro e outubro. Conforme os boletins diários publicados pela prefeitura de Vargem, esses meses registraram o maior acúmulo de pessoas testadas com a Covid-19. Foram nesses meses também o registro da maioria das fatalidades ocorridas pela doença no município.

O primeiro caso de Covid-19 foi registrado no dia 7 de maio. Para a elaboração do gráfico, a Gazeta utilizou os dados dos boletins emitidos pela prefeitura no dia 30 de cada mês subsequente. Assim, foi possível verificar que em 30 de maio, a cidade já tinha 27 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus. No dia 30 de junho, esse número subiu para 49 pacientes e no dia 30 de julho, 144 moradores já tinham contraído a doença, No dia 30 de agosto o número era bem maior: 319 casos somados.

A quantidade de pessoas já diagnosticadas com a Covid salta para 675 casos em 30 de setembro e aumenta para 920 no dia 30 de outubro. Já em novembro, o aumento diminui de intensidade, e no dia 30 é divulgado 1.009 casos acumulados desde o início da pandemia. Nesta quarta-feira, dia 30 de dezembro, em seu boletim diário, a prefeitura informou que 1.112 pessoas já tinham contraído a doença em Vargem desde o início da pandemia.

Felizmente, a grande maioria das pessoas que foram diagnosticadas com a Covid-19 no município se recuperaram e até o dia 30, dos 1.112 moradores que foram testados positivos para a doença, 1.085 já estavam curados.

Haviam 17 pessoas aguardando o resultado do exame e três pessoas hospitalizadas, sendo duas com a confirmação da doença e uma com suspeita. Há ainda um vargengrandense internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Desde o início da pandemia, 25 pessoas morreram de Covid-19 na cidade e outras duas pessoas morreram por outras causas, mas com presença da doença. Já foram feitos 7.929 testes para a detecção da Covid-19 em Vargem.

Empresários observam que houve descumprimento da medida

A Gazeta recebeu queixas de alguns comerciantes que mantiveram seus estabelecimentos fechados, mas observaram que concorrentes estavam de portas abertas e assim, cobraram fiscalização por parte da prefeitura.

Na tarde do sábado, a reportagem da Gazeta percorreu algumas ruas da cidade e constatou que muitos estabelecimentos estavam realmente fechados, seguindo as determinações do governo e do município. No entanto, era possível encontrar salões de cabeleireiro, oficinas mecânicas, distribuidoras de doces, lojas de roupas, bares, salgaterias, sorveterias e lojas de departamentos e artigos de 1,99 abertos no Centro e nos bairros da cidade.

A reportagem questionou o Executivo sobre a fiscalização realizada para garantir o cumprimento da determinação do Estado. Em resposta, a prefeitura informou que a Vigilância Sanitária, junto com a Guarda Civil Municipal, realizou no último final de semana orientações aos poucos comerciantes que estavam com as portas abertas.

O Executivo ressaltou mais uma vez que o plano São Paulo é hierarquicamente superior a qualquer Legislação Municipal e deve ser seguido pelos comerciantes.

Observou ainda que em Vargem, o promotor público, responsável pela saúde pública solicita constantemente que a municipalidade cumpra o que está no Plano São Paulo. “Desta forma do dia 1 a 3 de janeiro o referido plano prevê novamente que só poderão funcionar os serviços essenciais”, reafirmou a prefeitura.